Svájci bíró dirigál a hollandok ellen pénteken

A 40 éves játékvezető magyar klubcsapatnak vagy válogatottnak korábban még nem vezetett mérkőzést, ellenben a hollandoknak már igen. Két meccsen dirigált a holland U19-es válogatottnak, egy győzelem és egy döntetlen a mérleg, az U20-as válogatottnak egy győztes meccsén fújta a sípot, klubszinten pedig az AZ Alkmaarnak a Tuzla ellen 1–0-ra megnyert Ekl-selejtezőjén működött közre – a 2022 júliusában rendezett találkozón az AZ vezetőedzője Pascal Jansen volt. Fähndrich egyébként nem számít kimondottan rutinos bírónak, mindössze 2020 óta FIFA-játékvezető, a Nemzetek Ligájában még nem dirigált, s mindössze egy vb- és egy Eb-selejtezőn dolgozott játékvezetőként.

Csoportunk másik meccsén, a Bosznia-Hercegovina–Németország mérkőzésen a nyári Európa-bajnoki döntőt vezető francia Francois Letexier lesz a játékvezető.

A Nemzetek Ligája harmadik fordulójának bíróküldése egy szokatlan érdekességet is hozott magával: a tavalyi NL-döntőt vezető elitkategóriás német játékvezető, Felix Zwayer csütörtökön a Gibraltár–San Marino meccsen dirigál majd – a D-ligában. Az UEFA döntése első pillantásra még akár meglepő is lehet, ám ha azt vesszük, hogy San Marino győzelem esetén gyakorlatilag egy pontra kerül a továbbjutástól, akkor érthető, hiszen a játéknap egyik legélesebb meccse is lehet ez. A találkozónak Kispál Róbert személyében magyar UEFA-delegáltja lesz, az ő feladata ellenőrizni és felügyelni, hogy a rendezés mindenben megfeleljen az UEFA előírásainak.

Az NL negyedik fordulójának bíróküldését egyelőre még nem hozta nyilvánosságra az európai szövetség, így egyelőre nem tudni, hogy a jövő keddi Bosznia-Hercegovina–Magyarország találkozón ki fújja majd a sípot.

NEMZETEK LIGÁJA

A3-AS CSOPORT, 3. FORDULÓ

Október 11., péntek

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország – élőben az NSO-n!

Zenica, Poljud Stadion. V: Francois Letexier (francia)

20.45: Magyarország–Hollandia – élőben az NSO-n!

Budapest, Puskás Aréna. V: Lukas Fähndrich (svájci)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

NEMZETEK LIGÁJA

AZ A3-AS CSOPORT TELJES MENETRENDJE

Szeptember 7.

Németország–Magyarország 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

Október 11.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország – élőben az NSO-n!

20.45: Magyarország–Hollandia – élőben az NSO-n!

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Magyarország – élőben az NSO-n!

20.45: Németország–Hollandia – élőben az NSO-n!

November 16.

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina – élőben az NSO-n!

20.45: Hollandia–Magyarország – élőben az NSO-n!

November 19.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia – élőben az NSO-n!

20.45: Magyarország–Németország – élőben az NSO-n!