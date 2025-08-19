Weisz Árpád a legsikeresebb edzők között a Serie A-ban

A Juventus és az Internazionale után májusban a Napolival is megnyerte a Scudettót, így az 56 éves szakember már egyedül vezeti a listát, amelynek első öt helyezettje között – a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szerint – egy magyar szakember is található.

Pályafutását követően az egykori hatszoros válogatott Weisz Árpád a harmincas években Olaszországban edzősködött, és két klubbal, az Interrel, majd a Bolognával nyert aranyérmet. Az olasz élvonalban elért sikereit a II. világháború törte derékba, 1944-ben az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg 47 évesen.

Weisz mellett további három olasz edző, Giovanni Trapattoni, Fabio Capello és Massimiliano Allegri nyert még két különböző csapattal bajnoki címet a Serie A-ban.

Conte az idei, Napolival megszerzett aranyérme előtt négy évvel az Interrel is nyert bajnokságot, illetve korábban a Juventusszal háromszor, vagyis az öt Scudettójával – Fabio Capellóval együtt – az olasz élvonal történetének harmadik legjobbja a hét elsőséggel büszkélkedő Trapattoni és a hatszoros bajnok Allegri mögött.

A különböző olasz csapatokkal bajnoki címet nyert edzők rangsora az IFFHS-nél

Antonio Conte: Juventus (2012, 2013, 2014), Internazionale (2021), Napoli (2025)

Weisz Árpád: Internazionale (1930), Bologna (1936, 1937)

Giovanni Trapattoni: Juventus (1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986), Internazionale (1989)

Fabio Capello: AC Milan (1992, 1993, 1994, 1996), AS Roma (2001)

Massimiliano Allegri: AC Milan (2011), Juventus (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)