Férfi röplabda Extraliga: október 20-án rajtol az új idény

2025.08.19. 13:52
Két hónap múlva indul a férfi röplabda Extraliga (Fotó: Dömötör Csaba)
Október 20-án, hétfőn rajtol el a férfi röplabda Extraliga 2025–2026-os idénye, melynek első fordulójában a címvédő MÁV Előre Foxconn szabadnapos lesz.

Ez azért lehetséges, mert a soron következő idényben páratlan számú, 13 csapat alkotja az élvonal mezőnyét, a Szolnok ugyanis feljutott, kieső pedig nem volt.

A háromnapos nyitó fordulóban nem rendeznek rangadót, arra egészen novemberig kell majd várni, amikor az előző évadban alulteljesítő, ám ismét a négy közé vágyó Pénzügyőr előbb a DEAC-ot fogadja, majd a legutóbb negyedik MAFC-hoz látogat.

A két élcsapat, a Magyar Kupában is címvédő MÁV Előre, valamint a tavasszal bajnoki ezüstérmes Fino Kaposvár a 12., valamint a 24., utolsó fordulóban találkozik egymással. Előbbi összecsapásnak még nincs időpontja, a második mérkőzést a tervek szerint március 20-án rendezik Székesfehérváron.

Az alapszakasz utolsó találkozója a MAFC és a Dunaújváros csörtéje lesz másnap.

Az egyik fél második sikeréig tartó, március 26-án kezdődő negyeddöntőbe a legjobb nyolc csapat jut, ezt követően az elődöntők és az éremcsaták valamely együttes harmadik győzelméig tartanak majd, az alsóházi helyosztókon azonban továbbra is két meccset kell nyerni a továbbjutáshoz.

A Magyar Kupa végjátékát öt év után ismét a nőkétől külön rendezik majd, a kétnapos négyes döntő – melyben 12 év után rendezik ismét egy helyszínen az elődöntőket és másnap az éremmeccseket – a tervek szerint január 30-31-én lesz.

A férfi Extraliga 2025–2026-os mezőnye
Debreceni EAC, Dunaújvárosi Központi Sportegyesület, Fino Kaposvár, Kecskeméti RC, MAFC, MÁV Előre Foxconn (címvédő), MEAFC-Peka Bau, Prestige Fitness PSE, Swissten Dág KSE, Szolnoki Röplabda Klub (újonc), TFSE, Vidux-Szegedi RSE, Vegyész RC Kazincbarcika

 

