Dzeko: Sokan a győzelmet várták tőlünk, nem könnyű nyomással játszani

A bosnyák válogatott legveszélyesebb játékosa Edin Dzeko volt, aki négy lövéssel is próbálkozott. „Változtattunk a rendszeren. Jól kezdtünk, volt két lehetőségünk, utána nem tudom mi történt. Ezen a szinten az A-ligában minden hibát kihasznál az ellenfél. A futball a hibák játéka, ha nem lennének hibák, nem lennének gólok.”

Bosznia-Hercegovina az elmúlt 16 mérkőzéséből csupán kettőt nyert meg egy döntetlen és 13 vereség mellett. „Nem volt könnyű az elmúlt két év és a sok vereség. Most sokan a győzelmet várták tőlünk, talán ennek is volt a hatása a nyomás. Nem könnyű nyomással játszani. Nekünk, játékosoknak meg kell kérdeznünk magunktól, mit csinálunk a pályán. Félelem nélkül kell játszani és többet kihozni magunkból, még ha néha hibázunk is, ilyen a futball” – összegezte gondolatait a reprezentacija.ba oldalon Dzeko.

„Nagy csalódás egy olyan meccset elbukni, amelynek tétje az A-csoportos túlélés volt, ráadásul hazai pályán. Nem érdemeltünk jobbat. A játék nagy részében stabilak voltunk, két gólt kaptunk a hibáinkból. A magyarok okosabbak voltak nálunk, reális volt az eredmény” – értékelt Nikola Katic a szövetség honlapján.

Nikola Vasilj így értékelt: „Voltak jó dolgok, de túl sok labdát vesztettünk el, a végén megérdemelt volt a magyar győzelem. Nehéz két meccs vár majd ránk novemberben. remélem, lelkileg ki tudjuk pihenni ezt a vereséget.”

Sergej Barbarez, a bosnyákok szövetségi kapitánya a félidőben lecserélt Jusuf Gazibegovicről beszélt. „Nem voltunk elégedettek vele az első félidőben, főleg a gólnál és pár helyzetnél volt bizonytalan. Ha valaki nincs rendben, jogom van lecserélni.” Ezt követően a két csapat közti különbségről beszélt. „Világklasszis, amikor először a kapunk elé kerülnek, gólt szereztek. A hiba nem egy játékosunktól jött, ez az, ahol különbség van. Minden játékos örül, hogy ebben az országban játszhat. Sokan nincsenek ezen a szinten, de ez a mi valóságunk. Magyarország okosan játszott.”

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A3-AS CSOPORT

Bosznia-Hercegovina–­Magyarország 0–2 (0–1)

Zenica, Bilino Polje Stadion, 8392 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Gazibegovic (Omerovic, a szünetben), Bicakcic, Katic, Kolasinac – Gigovic (Huseinbasic, 64.), Tahirovic (Saric, 79.) – Bajraktarevic, Hajradinovic (Basic, 79.), Burnic (Tabakovic, 64.) – Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Botka, Orbán, Fiola – Bolla (Gera D., 68.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 86.), Nagy Zs. (Szűcs, 86.) – Sallai (Gazdag, 68.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 78.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Szoboszlai (38., 50. – a másodikat 11-esből)

