Szoboszlai duplájával győztünk Boszniában

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A3-AS CSOPORT

Bosznia-Hercegovina–­Magyarország 0–2 (0–1)

Zenica, Bilino Polje Stadion, 8392 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Gazibegovic (Omerovic, a szünetben), Bicakcic, Katic, Kolasinac – Gigovic (Huseinbasic, 64.), Tahirovic (Saric, 79.) – Bajraktarevic, Hajradinovic (Basic, 79.), Burnic (Tabakovic, 64.) – Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Botka, Orbán, Fiola – Bolla (Gera D., 68.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 86.), Nagy Zs. (Szűcs, 86.) – Sallai (Gazdag, 68.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 78.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Szoboszlai (38., 50. – a másodikat 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

1–15. perc: Marco Rossi nem variált sokat a Hollandia ellen (1–1) helytálló együttesén, amely csupán egy helyen változott, a sérülés miatt a sorból kidőlő Dárdai Márton helyén Botka Endre kezdett, aki már a pénteki meccsen is helyettesítette a félidőben lecserélt védőt. Ezzel új belső hármas állt össze, hiszen Botka Endre, Willi Orbán és Fiola Attila korábban sosem kezdett együtt. Nem is unatkoztak a mérkőzés elején… A régi időket idéző stadionban nemcsak a drukkerek voltak lelkesek, a bosnyák csapat is nagy lendülettel kezdett, az első negyedórában többet támadott, előfordult, hogy Dibusz Dénes vetődni sem tudott a lövésre – szerencsére a labda elkerülte a bal alsót. A magyar válogatott sem csak a védekezésre összpontosított, előbb Sallai Roland lefejelt labdáját Varga Barnabás lőtte nagy erővel kapura, majd nem sokkal később Bolla Bendegúz eresztett meg életerős löketet.

16–30. perc: Budapesten a bosnyákok legjobbja volt Nikola Vasilj kapus, nos, hétfő este is hamar „belőtték” őt a magyar támadók. A hazaiak lelkesedése némileg alábbhagyott, fokozatosan áttevődött a játék a bosnyákok térfelére, és magyar lábon volt többet a labda. A bal és a jobb oldal is olykor támadásba lendült, előbb Nagy Zsolt beadását követően Varga Barnabás próbálta fejjel lekészíteni a labdát Sallai Rolandnak, centiken múlott a gól, majd a jobb oldalon Botka Endre centerezett egy labdát, amelyet Sallai Roland a léc alá vágott – szépséghiba volt, hogy a Ferencváros védője a passz előtt ellökte az ellenfelét, így a hazaiak végezhettek el szabadrúgást. A lelátón a bosnyák drukkerek füstölögtek – Bosznia-Hercegovinában nem tilos a dohányzás, többen is egymás után gyújtottak rá a cigarettára. Több szépen felépített magyar akció is volt a találkozó ezen periódusában, de a gól továbbra is hiányzott.

Hétfő este újabb mérföldkőhöz érkezett Marco Rossi, a szövetségi kapitány Bosznia-Hercegovina ellen 70. alkalommal ült a nemzeti együttes kispadján, ezzel pedig lehagyta az Aranycsapat mesterét, Sebes Gusztávot. A válogatottat 2018 júniusa óta irányító tréner elképesztő magasságba ért ezzel, hiszen számos egykori kapitányt tudhat maga mögött, Bicskei Bertalantól kezdve Mészöly Kálmánon át egészen Illovszky Rudolfig, és a neveket még sorolhatnánk. Az élen 117 mérkőzéssel álló Baróti Lajos egyelőre túl távolinak tűnik a szövetségi kapitányok rangsorában, így biztosra vehető, Marco Rossi néhány évig biztosan a második helyen lesz. Marco Rossi lehagyta Sebes Gusztávot

31–45. perc: Szoboszlai Dominik buktatása után remek helyről járt szabadrúgás, és bár igazából ballábas futballistának lett volna tökéletes a szög, a csapatkapitány végezte el, ám a labda messze elkerülte a kaput. Nem sokkal később Willi Orbán határozott labdaszerzése után Sallai Roland lódult meg (ismét) a labdával, és bár a Galatasaray játékosának lövése újra elkerülte a kaput, a következő akcióból már megszületett a vezető találat, a gólszerző Szoboszlai Dominik volt, aki nyolc, gól nélküli meccs után talált ismét a kapuba a válogatottban. Ahogy a hollandok ellen, ezúttal is kontratámadás végén szerzett vezetést a nemzeti csapat, és ahogy péntek este Nagy Zsolt adta a gólpasszt, ezúttal is ő volt a kiszolgáló. Megérdemelten vezetett a magyar válogatott, hiszen leszámítva az első tíz percet, kezdeményezőbb volt, még akkor is, ha a szünet előtti pillanatokban Edin Dzeko nagy erővel a léc fölé lőtte a labdát.

Erős biztonsági intézkedések kísérték a zenicai stadionban a Nemzetek Ligája-mérkőzést. A létesítményt kordonnal vették körül, és nagy számú biztonsági személyzet, a veszélyesebb helyeken rendőrök felügyelték a rendet. A stadion környékén békebeli futballhangulat uralkodott: friss húst sütöttek, jófajta pljeskavicát, csevapcsicsát lehetett harapni a kezdés előtt. Rengeteg mez- és sálárusító standot fedezhettünk fel, többen már délelőtt kitették a portékát, de a választék nem volt igazán bőséges: Edin Dzeko és Ermedin Demirovic dresszét lehetett megvásárolni, néhol a korábbi ász, Miralem Pjanic felsőjét is kínálták. A kezdés előtt talán csak az tűnt furcsának, hogy a játékoskijáróhoz közelebbi kapu mögé helyezték el a magyar szurkolókat – közvetlenül a bosnyák B-közép mellé. Egyetlen kerítés és két széksor választotta el egymástól a drukkereket. Egy kerítés és két széksor a drukkerhadak között

46–60. perc: Öt perc kellett az újabb magyar gólhoz! Soha rosszabb kezdést a második félidőben, elvégre máris kettőre növelte előnyét Magyarország. A csapat egyik legjobbja, Nagy Zsolt rendkívül agilisan verekedte be magát a tizenhatoson belülre, buktatták, Anthony Taylor játékvezető habozás nélkül fújta be a tizenegyest. Úgy tűnt, nem volt kérdés, ki lövi el a labdát a büntetőpontról, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik magabiztosan, pontosan, nagy erővel küldte a jobb alsó sarokba. A 2–0-s előny már megnyugtatónak tűnt. A középpályáról több labdaszerzést követően is nagy lendülettel indult meg néhány játékos, Nikitscher Tamás is többször fellépett az akciókhoz, a kecskeméti középpályás a jelek szerint bejátszotta magát a csapatba, hétfő este negyedik válogatott mérkőzését játszotta, és ebből utolsó három találkozón az első perctől a pályán lehetett. A bosnyákok szétszórtan védekeztek, többször is fejvesztve futottak a magyar támadók után, igaz, azért akadt lehetőségük is, Dibusz Dénesnek kellett Edin Dzeko fejesét védenie.

61–75. perc: A hazai kispadnál kezdett fogyni a türelem, többször is hevesen reklamáltak, aminek köszönhetően a szakmai stáb tagjai begyűjtöttek két sárga lapot. Fél órával a vége előtt alighanem Sergej Barbarez szövetségi kapitány is érezte, ha pontot szeretnének szerezni, kockáztatnia kell, úgyhogy több játékost is cserélt. De továbbra is a magyar válogatott volt a veszélyesebbek, benne volt a játékban, hogy rövid időn belül akár a harmadik gól is megszülethet. A válogatott szervezettségét ezúttal sem érhette kritika, hátul masszívan zárt a védelem, a bosnyákok hiába próbálkoztak, nem találták az utat a kapu irányába. Illetve… Edin Dzeko veszélyt jelentett, ő kétszer is megdolgoztatta Dibusz Dénest, a kapus előbb magabiztosan, majd nagy bravúrral védett, a bosnyákok sztárja ugyanis finom, ravasz sarkazós mozdulattal húzta a bal sarokra a labdát, a Ferencváros kapusa azonban remek vetődéssel hárított. Kellettek ezek a védések, hiszen ha a hajrá előtt gólt kapott volna a magyar csapat, nehéz utolsó tizenöt perc várt volna rá.

75–90. perc: A hajrára érkezett Ádám Martin a pályára, és kellett is a frissítés, Varga Barnabás ugyanis nagyot küzdött, sok labdáért megharcolt, alighanem alaposan elfáradt. A bosnyákok viszont a szépítésért küzdöttek, utolsó erejükkel is próbáltak lehetőségeket kialakítani, ám elöl a két Dániel, Gazdag és Gera alakított ki helyzetet. Marco Rossi újoncot is avatott, pályára küldte a nyáron a Plymouth-hoz szerződő Szűcs Kornélt, akinek ezzel élete végéig szép emlék lesz a boszniai találkozó. Becserélése nem volt zökkenőmentes, a negyedik játékvezető rossz számot mutatott fel, néhány másodpercig nem lehetett tudni, hogy ki jön le a pályáról, és bár Fiola Attila indult le először, végül Nagy Zsolt mehetett pihenni. Az utolsó percekben már nem volt annyi erő a bosnyákokban, hogy újabb rohamokat indítsanak, így győztünk idegenben, nagy lépést téve a Nemzetek Ligája A-ligájában való közvetlen kiesés elkerülése felé (a 3. helyezettek osztályozót játszanak a B-liga 2. helyezettjeivel). 0–2

A csoport másik mérkőzésén

Németország–Hollandia 1–0 (Leweling 64.)

A3 CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 4 3 1 – 10–3 +7 10 2. Hollandia 4 1 2 1 8–6 +2 5 3. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 3–6 –3 5 4. Bosznia-Hercegovina 4 – 1 3 3–9 –6 1

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország, Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Osman Hadzikic (Velez Mostar), Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)

Védők: Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig – Németország), Amar Dedic (RB Salzburg – Ausztria), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz – Ausztria), Nikola Katic (FC Zürich – Svájc), Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), Nihad Mujakic (Partizan – Szerbia), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország)

Középpályások: Esmir Bajraktarevic (New England Revolution – Egyesült Államok), Ivan Basic (FK Orenburg – Oroszország), Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), Ifel Dakovac (Topolyai SC – Szerbia), Armin Gigovic (Holstein Kiel – Németország), Haris Hajradinovic (Kasimpasa – Törökország), Denis Huseinbasic (1. FC Köln – Németország), Dario Saric (Palermo – Olaszország), Benjamin Tahirovic (AFC Ajax – Hollandia)

Támadók: Edin Dzeko (Fenerbahce – Törökország), Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim – Németország)