Dibusz Dénes elmondta, mit kellett volna tennie Ádám Martinnak, hogy a kapuba fejelje a labdát

„Volt, hogy kevesebb minőségi helyzetünk akadt, és sikerült nyernünk. Ez most nem jött össze. De ma nem is az eredmény volt a legfontosabb, hanem az, amit a csapat mutatott” – utalt Dibusz Dénes a kihagyott helyzetekre, köztük Ádám Martinéra, s azt is elmondta, hogy a csatárnak mit kellett volna tennie, hogy befejelje a labdát a kapuba.

Videónkból ez is kiderül, ahogy arról is beszél, hogyan élte meg, hogy visszakerült a válogatott kapujába, illetve a németek elleni találkozóra is visszatekint.