Marco Rossi: Megérdemeltük volna a győzelmet

Marco Rossi szövetségi kapitány a bosnyákok elleni meccs értékelését azzal indította, hogy visszatekintett az Európa-bajnokságra.

„Az Európa-bajnokságon Svájc ellen elveszítettük az első félidő – fogalmazott a kapitány. – A németek ellen játékvezetői döntések sújtottak minket, a skótok ellen jól játszottunk. A németek elleni legutóbbi meccsen viszont nem sikerült megértetnem a játékosokkal, amit szerettem volna látni. Most viszont megvolt az a küzdeni tudás ami az alapja ennek a csapatnak, az ellen a bosnyák csapat ellen, amely sokkal inkább a mi szintünkön van, mint a német válogatott. Elégedett vagyok a teljesítménnyel, még ha az eredménnyel nem is. Gratuláltam a fiúknak is a hozzáállásukhoz, a játékukhoz. Megérdemeltük volna a győzelmet, csak a gól hiányzott. Úgy hiszem, amikor a srácok mindent beleadnak és átizzadják a mezt, akkor a szurkolók büszkék lehetnek rájuk, mert a tehetségükhöz mérten a leginkább képviselik őket és a hazájukat.”

A kapitánytól megkérdeztük, a legutóbbi Nemzetek Ligája kiíráshoz képest, mennyire okoz problémát a csapat játékában, hogy most már nincs elöl Szalai Ádám, aki a labda megtartásában, a labdavesztések utáni visszatámadásban kulcsszerepet játszott.

„Amikor Szalai Ádám játszott, folyamatosan kritizálták. Óriási karizmájú, vezető játékos volt, de akik helyettesítik, hol jobban, hol kevésbé jól, alapvetően meg tudják oldani a helyettesítését” – reagált Rossi, akit ezek után a mellette kiálló szurkolókról kérdeztek.

„A szurkolókról azt gondolom, nyolcvan százalékuk szeret. Húsz százalékuk persze mindig azt várja, mikor tűnök már el, de ez mindenkivel előfordul. Totti sem szerette Marcello Lippit, pedig vébét nyert az olaszokkal. Amikor érzed, hogy szeretnek, akkor érezheted, hogy valami olyat tettél le az asztalra, amit akkor sem felejtenek el, ha már nem leszel a csapat mellett.”

A folyatásról is beszélt a szakvezető.

„Mindig azt várom, hogy a szívüket kitegyék a pályára a fiúk. A hollandok ellen előfordulhat, hogy ismét vereséget szenvedünk, de ha mindent megtesznek a játékosok az elsőtől az utolsó percig, akkor elégedettek lehetünk. Ami a Bosznia elleni visszavágót illeti, a balkáni csapatok otthonában mindig nagyon nehéz futballozni, nagyon nehéz, küszködős meccs lesz, mert a bosnyák játékosok ugyanolyan harcosok, mint mi. A bosnyákok gratulációt érdemelnek a mai teljesítményükért, mert elérték a céljukat, az egy pontot, megvalósították a meccstervüket, azzal együtt, hogy a kapusuk volt a legjobbjuk.”

A kezdőcsapatban történt változtatásokat illetően elmondta, azt már a két meccs előtt eldöntötte, hogy Gulácsi Péter véd a németek ellen, Dibusz Dénes a bosnyákok ellen, és a folytatásban is így lesz ez, hogy váltják majd egymást a különböző meccseken.

„Nagy Zsolt ma bizonyította, hogy nagyszerű formában van, Kerkez Milosnak pedig bizonyos dolgokban javulnia kell, erről beszélgettem is vele, Nikitscher Tamás jól mutatkozott be ezen a két meccsen, az ő példája azt is bizonyítja, van érdemes minden NB I-es pályára ellátogatni. Akik ma játszottak, megérdemelték a lehetőséget. Persze, mint minden csapatban, nálunk is vannak kulcsjátékosok, akik nehezen helyettesíthetők.”

„Voltak kisebb lehetőségeink, bátrabban kellett volna támadunk. Minden meccsen nyerni akarunk. A középpályán még keressük a megfelelő játékosokat, azt is figyelembe kell vennünk, mennyit játszanak a klubjaikban. A cseréinknél például látszott, hogy hiányzott a tapasztalat a beállóknál. Hollandiában sokat futottunk és nem úgy sikerült a meccs, ahogy terveztük. Most viszont voltak olyan támadásaink, amikkel sikerült zavart okoznunk a magyar csapat számára, de ezen a meccsen a biztonság volt a legfontosabb a számunkra” – nyilatkozta a gól nélküli döntetlen után a bosnyákok szövetségi kapitánya, Sergej Barbarez.

Aki azt a felvetést visszautasította, hogy csak a kapott gól elkerülése volt a céljuk, azt elismerte, a támadójátékban nem sikerült megvalósítaniuk azt, amit szeretett volna, és arra is kitért, miért öt védőjátékossal állt fel.

„Ha lenne két kiváló szélsőm, már a következő meccsen több támadóval játszanánk. Bízom benne, hogy a jövőben meg fogjuk találni ezeket a játékosokat” – fogalmazott Barbarez.

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Budapest, Puskás Aréna, 52 000 néző. V: Guida (olasz)

Magyarország: Dibusz – Botka (Balogh B., 82.), Orbán, Dárdai M. – Bolla (Csoboth, 75.), Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. (Kerkez, 82.) – Szoboszlai – Sallai, Varga B. (Ádám M., 82.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Bosznia-Hercegovina: Vasilj – Gazibegovic, Bicakcic, Katic, A. L. Barisic, Dedic – Saric (Gigovic, 61.), I. Basic (Huseinbasic, 61.), Burnic (B. Tahirovic, a szünetben) – Dzeko, Demirovic (Bajraktarevic, 77.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez