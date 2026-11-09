Csehország: kirúgták Baráth Péter edzőjét a Sigma Olomouctól

H. Á.H. Á.
2026.11.09. 11:30
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Már nem kell fájjon a feje a Sigma miatt (Fotó: Getty Images)
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légiósok Baráth Péter Sigma Olomouc Pavel Hapal
Hétfőn délelőtt hivatalos honlapján közölte a cseh labdarúgó élvonalban szereplő és Baráth Pétert is foglalkoztató Sigma Olomouc, hogy menesztette a csapat vezetőedzői és sportigazgatói munkakörét ellátó szakembert, Pavel Hapalt. Utódjáról később döntenek.

A klub hivatalos közleménye kiemeli, a korábbi szlovák szövetségi kapitány menesztéséről szóló döntés „az eddigi közös munka átfogó értékelését követően született meg, és tükrözi a klub vezetőségének elképzelését a jövőre vonatkozó elképzeléseivel.”

Pavel Hapal két éve volt a Sigma sportigazgatója, s emellett idén tavasszal vette át a vezetőedzői posztot – először csak ideiglenes jelleggel az idény végéig, majd július elejétől végelegesítették is a posztján. A korábbi 21-szeres csehszlovák és tízszeres cseh válogatott középpályást az elmúlt hétvégén a Hradec Kralovétól elszenvedett 5–0-s vereség után menesztették. 

Utódjáról – ahogy a klub várhatóan átalakuló vezetési struktúrájáról is – a későbbiekben dönt és ad tájékoztatást a vezetőség.

A belga élvonalban szereplő és Gruber Zsombor, valamint Kovács Mátyás személyében két magyar labdarúgót foglalkoztató La Louviere is menesztette a hétvégén az edzőjét. A Jupiler League-ben az előző idényben a 15. helyen záró klub a Cercle Bruges ellen hazai pályán elszenvedett 1–0-s vereség után köszönte meg Edward Still munkáját, aki július 1-től 12 mérkőzésen irányította a csapatot, ám mindössze három győzelmet és egy döntetlent tudott összehozni nyolc vereség mellett.
A LA LOUVIERE IS EDZŐT KERES

 

 

légiósok Baráth Péter Sigma Olomouc Pavel Hapal
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