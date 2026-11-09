Csehország: kirúgták Baráth Péter edzőjét a Sigma Olomouctól

A klub hivatalos közleménye kiemeli, a korábbi szlovák szövetségi kapitány menesztéséről szóló döntés „az eddigi közös munka átfogó értékelését követően született meg, és tükrözi a klub vezetőségének elképzelését a jövőre vonatkozó elképzeléseivel.”

Pavel Hapal két éve volt a Sigma sportigazgatója, s emellett idén tavasszal vette át a vezetőedzői posztot – először csak ideiglenes jelleggel az idény végéig, majd július elejétől végelegesítették is a posztján. A korábbi 21-szeres csehszlovák és tízszeres cseh válogatott középpályást az elmúlt hétvégén a Hradec Kralovétól elszenvedett 5–0-s vereség után menesztették.

Utódjáról – ahogy a klub várhatóan átalakuló vezetési struktúrájáról is – a későbbiekben dönt és ad tájékoztatást a vezetőség.