Csehország: kirúgták Baráth Péter edzőjét a Sigma Olomouctól
A klub hivatalos közleménye kiemeli, a korábbi szlovák szövetségi kapitány menesztéséről szóló döntés „az eddigi közös munka átfogó értékelését követően született meg, és tükrözi a klub vezetőségének elképzelését a jövőre vonatkozó elképzeléseivel.”
Pavel Hapal két éve volt a Sigma sportigazgatója, s emellett idén tavasszal vette át a vezetőedzői posztot – először csak ideiglenes jelleggel az idény végéig, majd július elejétől végelegesítették is a posztján. A korábbi 21-szeres csehszlovák és tízszeres cseh válogatott középpályást az elmúlt hétvégén a Hradec Kralovétól elszenvedett 5–0-s vereség után menesztették.
Utódjáról – ahogy a klub várhatóan átalakuló vezetési struktúrájáról is – a későbbiekben dönt és ad tájékoztatást a vezetőség.
|A belga élvonalban szereplő és Gruber Zsombor, valamint Kovács Mátyás személyében két magyar labdarúgót foglalkoztató La Louviere is menesztette a hétvégén az edzőjét. A Jupiler League-ben az előző idényben a 15. helyen záró klub a Cercle Bruges ellen hazai pályán elszenvedett 1–0-s vereség után köszönte meg Edward Still munkáját, aki július 1-től 12 mérkőzésen irányította a csapatot, ám mindössze három győzelmet és egy döntetlent tudott összehozni nyolc vereség mellett.