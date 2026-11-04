Esterházy Márton: Varga Barnabást lehetetlen semlegesíteni a levegőben

– Az AEK történetének eddigi egyetlen, Real Madrid elleni európai kupapárharcának kulcsszereplője volt. Hogyan emlékszik vissza az első mérkőzésen aratott 1–0-s győzelemre?

– Egy darabig még fel is írták a nevemet a táblára, de aztán nem vettem el a gólt Pavlosz Papajoanutól – emlékezett vissza lapunk megkeresésére a korábbi 29-szeres válogatott Esterházy Márton, aki a Santiago Bernabéuban rendezett, 5–0-ra elveszített visszavágót is végigjátszotta. – Én csak átugrottam a labdát, a mozdulattal megzavartam a kapust, de mindenki azt hitte, hozzáértem. Nyilván szóltam volna, ha így történik.

– A Real Madrid néhány hónappal korábban a Videotont győzte le az UEFA-kupa döntőjében, és az AEK kiejtése után ismét megnyerte a sorozatot az idény végén. Szédítő olvasni az 1985-ös kezdőcsapatát – hogy várták akkoriban a meccset az athéniak?

– Hatalmas nevek alkották a Realt: José Antonio Camacho, Manolo Sanchís, Rafael Gordillo, Hugo Sánchez, Juanito, Emilio Butragueno, Jorge Valdano, akik így hirtelen eszembe jutnak. Óriási várakozás előzte meg a mérkőzést, amelyet a nagy olimpiai stadionban rendeztek. Két-háromszázezer jegyigénylés érkezett, teljesen megtelt az aréna. Az egész kicsit olyan volt, mint amikor a magyar–brazil előtt ötszázezren akartak bejutni a nyolcvanezres Népstadionba. Először örültünk, hogy ekkora klubbal sorsoltak össze minket, de azért el is szomorodtunk, mert az UEFA-kupában jó lett volna minél több meccset játszani. Akkoriban még nem volt kiemelés, kalapbeosztás, rögtön az első fordulóban létrejöhetett ilyen párharc.

– Amikor egy görög újságíró kollégámnak említettem a nevét, gondolkodás nélkül rávágta, hogy minden idők egyik legjobb AEK-játékosa. Manapság is érzi a megbecsülést?

– Ez hízelgő. Két évet játszottam az AEK-nél, egyet a Panathinaikoszban, a mai napig szép időszakként tekintenek vissza rá, engem pedig jó játékosként tartanak számon. Két külföldi lehetett a keretben, a svéd Hakan Sandberggel mi voltunk légiósok. Ma már nincs bajuszom, a hajam is kevesebb, de megesett, hogy a taxiban ülve a sofőr rám nézett a visszapillantó tükrön át, és megkérdezte, én vagyok-e az Esterházy. A múzeumban is jártam, találtam néhány képet magamról is, de azért a helyén kezelem, mert nem nyertünk bajnokságot, nem ért el olyan nagy eredményeket a klub, mint előtte vagy akár később. Ettől függetlenül szívesen emlékeznek vissza erre az időszakra.

Nagy becsben tartják Esterházy Mártont és a magyarokat „Márton Esterházy? Az egyik legjobb valaha” – Legyen az múzeumi tárlatvezető, újságíró, klubalkalmazott, valahogy így szól a válasz, amikor rákérdezek Athénban a nyolcvanas évek egyik legjobb magyar csatárára, a 29-szeres válogatott Esterházy Mártonra. Az Aja Szofia Stadion körül az AEK történetének legnagyszerűbb játékosainak emlékplakettjei láthatók az útburkolatba építve, és figyelemre méltó, hogy Esterházy mindössze két idény és 65 tétmérkőzés alatt kivívta magának a legendastátuszt.

Beszélgetéseink során szóba került Varga Barnabás és Vitális Milán is, a csatárt kulcs­embernek, klasszisnak tartják a helyiek, Vitális Milánról pedig egyöntetű vélemény, hogy Marko Nikolics egyelőre nem találta meg a legmegfelelőbb posztját a rendszerében, ennél támadóbb szerepkörben hasznosabban futballozna. Az AEK múzeumában magyar kapcsolódás még Csaknády Jenő, aki 1956-os emigrálását követően Európa-szerte is elismert edző lett (két bajnoki címet nyert a sárga-feketékkel), Puskás Ferencnek pedig a teljes Real Madrid-felszerelése is a kiállítás része az AEK elleni 1965-ös edzőmeccsről. (Puskás a klub edzője is volt az 1978–1979-es idény nagyobbik részében.)

A történelmi mezek közül az egyik a Ferencváros elleni, 1998. augusztus 25-i hazai, ezt a mérkőzést 4–0-ra nyerte meg az athéni együttes, s továbbjutott. Fájdalmas emlék ez a magyar futballnak, hiszen két héttel korábban 4–2-re győzött az Üllői úton a Fradi, a két AEK-gól a 91. és a 93. percben született...

– Járt arrafelé az elmúlt években?

– Amikor az AEK a tavasszal megnyerte a bajnokságot, kint voltam a stadionban. Nem mondom, hogy rendszeresen járok Athénba, de mindig próbálok jegyet szerezni, ha ott vagyok.

– Mit szól ahhoz, hogy a klub újabb aranykorában az AEK két fontos játékosa is magyar?

– Az alapján, amit olvasok, nagyon elégedettek mindkettőjükkel. Varga Barnabás kicsit több lehetőséget kap, mint Vitális Milán. Barnának fantasztikus tehetsége, tulajdonsága, hogy egyszerűen lehetetlen semlegesíteni a levegőben. Olyan ritmusérzékkel ugrik fel és úgy fejel, hogy a védő feje a köldökénél van, legfeljebb a kapus tudja elérni azokat a labdákat. Nagyon szeretik őt, rúgja is a gólokat, és Milánnal is elégedettek.