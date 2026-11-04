Győztes gól a 92. percben: Valverde bombájával a Real Madrid nagy csatát nyert meg Athénban

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

AEK ATHÉN (görög)–REAL MADRID (spanyol) 2–3 (1–1)

Athén, Aja Szofia Stadion, 30 368 néző. Vezette: Mariani (olasz)

AEK ATHÉN: Brignoli – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Koita, Kairinen (Varga B., 60.), Arriaga, Majer (Zini, 53.) – Gacsinovics (Marin, 60.), Jovics (Zubkov, 88.). Vezetőedző: Marko Nikolics

REAL MADRID: Courtois – Dumfries, É. Militao, Rüdiger, Cucurella (Carreras, 82.) – Bernardo Silva (Valverde, 67.), Camavinga, Jude Bellingham (Espí, 85.) – Y. Diomandé (Endrick, 67.), K. Mbappé, Vinícius Júnior (B. Díaz, 82.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Koita (12.), Pilios (75.), ill. Jude Bellingham (32.), K. Mbappé (78.), Valverde (90+2.)

Kiállítva: Koita (a lefújás után)

Athén győzni akart, ezért pokollal várta Madridot. Gyorsan egyértelművé vált, miért mondta José Mourinho kedden, hogy Görögországban iszonyúan nehéz futballozni. A mérkőzés kezdete előtt csaknem négy órával már tömegek szálltak le az athéni 1-es metró Perissós megállójánál, hogy aztán a nagyjából tízméterenként felállított sálas, zászlós standok kísérjék a mérkőzésre kilátogatókat az Aja Szofia Stadionig. Az ideiglenesen felállított sütögetős állomásokból dőlt a füst, mégis csordultig volt a közvetlen környezetük a falatozó sárga-fekete fanatikusokkal. Az Original 21, vagyis az AEK ultracsoportja már két órával a találkozó előtt elfoglalta a helyét a kapu mögött: elképesztő buzdítással fogadta sajátjait, amikor megérkeztek a bemelegítéshez, ellenben fülsiketítő ricsajt kellett kizárnia előbb a Thibaut Courtois vezette madridi „kapusegységnek”, majd a kezdőcsapat többi tagjának.

A körítés, a hangulat és persze a rekordbajnok vendégszereplése felemelővé tette a hangulatot: de vajon befolyásolja ilyesmi a Real Madridot? Nagyon úgy tűnt, igen: a korábbi madridista, Luka Jovics kitűnő lefordulással indult meg az ötödik percben, átrohant az ellenfél térfelén, majd Lovro Majerhez passzolt, a centerezésből Mijat Gacsinovics lőhetett volna gólt, de Courtois hatalmasat védett. A horvát vb-bronzérmes elöl és hátul is jeleskedett, kulcspillanatban szerelte az először megvillanó Jude Bellinghamet. A következő kontrát már nem úszta meg a Real: Jovics előbb lelassította az akciót, de Aboubakary Koita megbolondította Marc Cucurellát, és ballal szenzációs gólt lőtt a kapu bal oldalába. Az addig szinte felfoghatatlan hangzavar tovább fokozódott, a görög kollégák is megőrültek a háló zörgése után.

Gólpassza után betalálhatott volna a szerb csatár, a parádézó Gacsinovics alakított ki helyzetet a 17. percben, remek átvétellel tiszta lövőhelyzetet alakított ki, de megint Courtois mentette meg a vendégeket. Néhány Yan Diomandé-villanást követően megijedtek az athéniak, de a 28. percben még elvették Bellingham gólját les miatt.

Aki inkább lőtt egy szebbet négy perccel később... Cucurella laposan lőtt középre, az angol középpályás klasszis mozdulattal sarkazta a kapu bal oldalába a labdát. Sokatmondó, hogy még a fanatikus hazai közönség is vastapssal díjazta a megmozdulást. A szünetig egyértelműen a Real Madrid akarata érvényesült, egyre jobban beszorult az AEK, de az eredményre nem panaszkodhatott.

Az AEK az 55. percben Lazaros Rotának mondhatott köszönetet, önfeláldozó bevetődése fosztotta meg Cucurellát a góltól. Egyórányi játék után Kaan Kairinent váltotta Varga Barnabás, akit azonnal „kezelésbe vett” Antonio Rüdiger, a 64. percben mindketten magasra ugrottak, de a német nyerte meg a fejpárbajt az ötösnél – Varga aztán sárga lapot harcolt ki az ötödik szabálytalanságát elkövető Marc Cucurellával szemben. A 70. percben Brignoli 70 méteres kirúgása után tapadt hozzá a labda, remekül játszott a szélre, a beadást azonban blokkolták. Felélénkült az AEK játéka a magyar csatárral, ám így is óriási veszélyben volt a kapu, a Real Madrid már egy labdaátlépéssel, egy átvétellel létszámfölényt tudott kialakítani. Varga beszállása óta a levegőben lógott az újabb hazai gól, amely a 75. percben meg is született: a fáradhatatlan balhátvéd, Stavros Pilios talált be, de nem sokáig tartott az eufória, hasonlóan szép akció végén Kylian Mbappé egyenlített. Majd a francia a 86. percben ziccerben a lécet találta el, ám végül is nem bírta ki a rohamokat az AEK: a 92. percben Federico Valverde óriási bombagóljával összetörte az athéni álmokat. Vitális Milánt nem küldte pályára Marko Nikolics, de a fantasztikus közönségtől mindenki megkapta a vastapsot, aki sárga-feketében volt a pályán a lefújás után.

Athén, ezen belül leginkább Nea Filadelfia városrész bátorságot, harcot és csodát kért – hihetetlen szurkolásáért cserébe majdnem mindhármat megkapta… 2–3