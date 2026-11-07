Légiósok: Bobál Gergely gólt szerzett Vida Kristopherék ellen

Bobál Gergely félidei becserélése (a korábban a Vasasban is játszó Szilágyi Szabolcs helyére) billentette ki a holtpontról a román másodosztályban az Unirea Slobozia és a Szatmárnémeti összecsapását, a hazaiak ugyanis éppen a magyar csatár közeli góljával szerezték meg a vezetést a 63. percben. Bobálnak ez volt szezonbeli negyedik gólja, amellyel hármas holtversenyben csapata legeredményesebb játékosa. A vendégeknél Vida Kristopher végigjátszotta a találkozót.

A 90 percet játszó Demeter Zsombor és az 58. percben becserélt Kocsis Bence csapata, az ASA Marosvásárhely zsinórban ötödik vereségét szenvedte el Chiajnán. A Liga 2 ötödik magyar légiósa, Huszti András hétfőn lép pályára, amikor a Poli Temesvár bánsági rangadót játszik a Resicabánya ellen.

Liga 2, 13. forduló:

Unirea Slobozia–CSM Olimpia Szatmárnémeti 2–0

Slobozia: Bobál Gergely szünetben állt be, a 63. percben ő lőtte csapata első gólját

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a találkozót

Concordia Chiajna–ASA Marosvásárhely 5–0

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig pályán volt, Kocsis Bence az 58. percben állt be