ÉLŐ

NB I: Paks–ZTE 2–1

Légiósok: Bobál Gergely gólt szerzett Vida Kristopherék ellen

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.11.07. 12:44
null
Bobál Gergely (Fotó: AFC Unirea 04 Slobozia)
Címkék
Vida Kristopher Unirea Slobozia légiósok Bobál Gergely
Bobál Gergely góllal járult hozzá az Unirea Slobozia győzelméhez a román másodosztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában.

Bobál Gergely félidei becserélése (a korábban a Vasasban is játszó Szilágyi Szabolcs helyére) billentette ki a holtpontról a román másodosztályban az Unirea Slobozia és a Szatmárnémeti összecsapását, a hazaiak ugyanis éppen a magyar csatár közeli góljával szerezték meg a vezetést a 63. percben. Bobálnak ez volt szezonbeli negyedik gólja, amellyel hármas holtversenyben csapata legeredményesebb játékosa. A vendégeknél Vida Kristopher végigjátszotta a találkozót.   

A 90 percet játszó Demeter Zsombor és az 58. percben becserélt Kocsis Bence csapata, az ASA Marosvásárhely zsinórban ötödik vereségét szenvedte el Chiajnán. A Liga 2 ötödik magyar légiósa, Huszti András hétfőn lép pályára, amikor a Poli Temesvár bánsági rangadót játszik a Resicabánya ellen.     

Liga 2, 13. forduló:
Unirea Slobozia–CSM Olimpia Szatmárnémeti 2–0
Slobozia: Bobál Gergely szünetben állt be, a 63. percben ő lőtte csapata első gólját
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a találkozót

Concordia Chiajna–ASA Marosvásárhely 5–0
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig pályán volt, Kocsis Bence az 58. percben állt be

 

Vida Kristopher Unirea Slobozia légiósok Bobál Gergely
Legfrissebb hírek

Fél tucat gólt vágott az Ajax; Szalahék hazai pályán kaptak ki; magyarjaival nyert a Köbenhavn a Kl-ben

Konferencialiga
2026.11.05. 22:58

Gulácsi Péternek a címvédő PSG rohamait kell állnia a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.11.03. 11:12

Vitális Milán: Olyanokkal játszhatok együtt, akiket eddig a tévében néztem

Légiósok
2026.11.03. 08:34

Heti légiósprogram: zárul az MLS alapszakasza

Légiósok
2026.11.02. 16:32

Baráth Péter: Ott folytattam, ahol a sérülésem előtt abbahagytam

Légiósok
2026.11.02. 13:15

Légióskörkép: több a sérült, mint a gól – Rossi kulcsemberei miatt aggódhat

Légiósok
2026.11.02. 10:45

Vida Kristopher gólja is kellett a Szatmárnémeti első győzelméhez

Légiósok
2026.10.31. 13:26

Román Kupa: csak döntetlent játszott, és kiesett a Sepsi

Minden más foci
2026.10.29. 18:29