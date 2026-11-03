Már nem hisznek abban, hogy visszajuttatja a West Hamet – kirúgták a portugál trénert

K. Zs.K. Zs.
2026.11.03. 11:14
Nuno Espírito Santo: az egyik utolsó meccs a West Ham élén (Fotó: Getty Images)
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West Ham United Nuno Espírito Santo Championship
A tavaszi Premier League-búcsú után még megtartották, ám most kitelt az ideje: az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában (Championship) szereplő West Ham United kedden menesztette Nuno Espírito Santo vezetőedzőt.

A 2025 szeptemberében kinevezett Nuno Espírito Santóhoz hasonlóan távozik Rui Pedro Silva asszisztensedző és Rui Barbosa kapusedző; a Cardiff elleni szerda esti bajnokira Mark Noble, Steve Potts és Gerard Prenderville készíti fel a csapatot – derült ki a klub közleményéből.

Az azonnali visszajutást célul tűző West Ham csupán egyet nyert meg a legutóbbi hat bajnoki meccséből, és súlyosbította a helyzetet, hogy az előző két fordulóban hazai pályán vesztett (Southampton, 1–3; West Bromwich, 2–3), és a másodikról visszacsúszott a nyolcadik helyre, hatpontnyi távolságra az első helyen haladó Middlesbrough-tól.

David Moyes 2024. májusi távozása óta Nuno a harmadik szakvezető, akit menesztenek a londoniak; korábban Julen Lopetegui és Graham Potter is hasonló sorsra jutott.

Nunónak a West Ham volt a negyedik angol klubja, korábban irányította a Wolverhamptont, a Tottenhamet és a Nottinghamet.

 

West Ham United Nuno Espírito Santo Championship
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