Már nem hisznek abban, hogy visszajuttatja a West Hamet – kirúgták a portugál trénert

A 2025 szeptemberében kinevezett Nuno Espírito Santóhoz hasonlóan távozik Rui Pedro Silva asszisztensedző és Rui Barbosa kapusedző; a Cardiff elleni szerda esti bajnokira Mark Noble, Steve Potts és Gerard Prenderville készíti fel a csapatot – derült ki a klub közleményéből.

Az azonnali visszajutást célul tűző West Ham csupán egyet nyert meg a legutóbbi hat bajnoki meccséből, és súlyosbította a helyzetet, hogy az előző két fordulóban hazai pályán vesztett (Southampton, 1–3; West Bromwich, 2–3), és a másodikról visszacsúszott a nyolcadik helyre, hatpontnyi távolságra az első helyen haladó Middlesbrough-tól.

David Moyes 2024. májusi távozása óta Nuno a harmadik szakvezető, akit menesztenek a londoniak; korábban Julen Lopetegui és Graham Potter is hasonló sorsra jutott.

Nunónak a West Ham volt a negyedik angol klubja, korábban irányította a Wolverhamptont, a Tottenhamet és a Nottinghamet.