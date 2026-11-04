15 év után, immáron vezetőedzőként tér vissza a West Hamhez Scott Parker – hivatalos

A 46 éves szakember korábban a Bournemoutht és a Fulhamet is irányította, majd a 2024–2025-ös idényben a Burnleyvel száz pontot gyűjtve jutott vissza a Premier League-be. Scott Parker két és féléves szerződést írt alá a londoni klubnál és a csapat mai, szerdai mérkőzésén már le is ül a kispadra a Cardiff ellen.

West Ham United can confirm that Scott Parker has agreed a deal to become the Club’s new men’s first-team Head Coach 🤝 🔗 https://t.co/psiVYuW10J https://t.co/33buMmXJ0f — West Ham United (@WestHam) November 4, 2026

Parker 2007 és 2011 között játékosként már erősítette a West Hamet, 129 meccsen lépett pályára és háromszor a szurkolók az év játékosának is megválasztották.

„Igazán büszke pillanat számomra, hogy átvehetem ezt a szerepkört, és visszatérhetek egy olyan klubhoz, amely rengeteget jelent nekem és a családomnak is. Számos kedves emlék fűz az itt töltött időhöz – négy év, amely pályafutásom talán legjobb futballját hozta” – idézi a klub honlapja Parkert, akinek eddig mindhárom másodosztályú idényében sikerült vezetőedzőként visszajuttatnia a PL-be az adott csapatát.

Dolga mindenesetre lesz a korábbi csapatkapitánynak, a Premier League-be visszavágyó londoniak jelenleg az utolsó, osztályozót érő nyolcadik helyen állnak a tabellán. Legutóbbi két mérkőzésükön egyaránt vereséget szenvedtek, az utóbbi, West Brom elleni hazai zakó volt Nuno Espiríto Santo utolsó meccse a kispadon.