Az Internazionale megállította a Comót

A hétközi BL-meccsén a Lenst 9–1-re kiütő, az elmúlt hat tétmérkőzésén százszázalékos Como korán kétgólos hátrányban került. A 12. percben Djed Spence centerezett jobbról, Pio Esposito becsúszva talált be közelről, nem sokkal később pedig Álex Valle szabadított fel sikertelenül, épp Marcus Thuram elé passzolt, aki szintén közelről lőtt a kapuba.

A vendégek az első félidőben semmi veszélyt nem jelentettek a milánói kapura, és a másodikban sem sokat. Nico Paz középre tekeréséből lehetett volna gól, amibe senki sem ért bele, Josep Martínez pedig odaért a labdára. Az Inter zsinórban az ötödik hazai bajnokiját nyerte meg, és egypontosra csökkentette hátrányát az éllovas Lazióval szemben. 2–0

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

Internazionale–Como 2–0 (P. Esposito 12., M. Thuram 19.)

Genoa–Milan 1–2 (Ellertsson 88., ill. A. Cisse 13., Pulisic 19.)

Monza–Atalanta 0–1 (Krsztovics 49.)

Napoli–Lazio 1–1 (Pedraza 48. – öngól, ill. Frattesi 28.)

20.45: Fiorentina–Juventus

SZOMBAT

Roma–Sassuolo 3–0 (Hermoso 27., Walukiewicz 30. – öngól, R. Mora 58.)

Torino–Lecce 1–1 (Gi. Simeone 60., ill. N'Dri 73.)

Cagliari–Frosinone 1–0 (Adopo 38.)

Parma–Bologna 1–2 (Sierro 81. – 11-esből, ill. Theate 53., Orsolini 72. – 11-esből)

PÉNTEK

Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)