Simán nyert, a női kézilabda Európa-liga csoportkörének kapujában az Esztergom

Az előző idényben négyes döntős Esztergom (melynek keretéből Herczeg Lili és Schatzl Natalie is hiányzott) 3–0-val kezdett, de a 10. perc végén már 4–5-öt mutatott az eredményjelző, az első félidő további része viszont megint a hazaiaké volt. A 35. percben már 18–10 volt az állás, így innentől csak a különbség volt kérdéses.

Elek Gábor csapata 33–19-re legyőzte cseh ellenfelét, ezzel jókora előnyt szerzett az idegenbeli visszavágóra, illetve közel került ahhoz, hogy bejusson a csoportkörbe. Hazai részről Horváth Fanni, Kovács Anett és Szöllősi-Zácsik Szandra is ötször vette be a vendégek kapuját, míg Bukovszky Anna 47 százalékkal védett.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

MOL ESZTERGOM–DHK BANÍK MOST (cseh) 33–19 (14–9)

Esztergom, 1080 néző. Vezette: Janz, Sug (németek)

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 5, BALLAI B. 4, Kisfaludy 1, HORVÁTH F. 5, Faragó Lea 4 (2), Ballai A. 2. Csere: Parák (kapus), Faragó Luca, Varga Emília 1, SZÖLLŐSI-ZÁCSIK 5, SZMOLEK 2, Vártok T., Fehér L. 2, Jacques 2, Agócs. Edző: Elek Gábor

MOST: Frank – ZACHOVÁ 2 (1), RÁDOVÁ 2, Svobodová 3, Csorovics, Jestríbková 2, Behenská. Csere: M. Malá (kapus), Franková, Sustácková 3, Kostelná, Knedlová 1, Ndiaye 1, GROLLIER 5 (2), Vujnovics. Edző: Matej Sustácek

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–0. 10. p.: 4–5. 15. p.: 7–5. 27. p.: 12–9. 35. p.: 18–10. 45. p.: 23–12. 52. p.: 29–17

Kiállítások: 4, ill., 4 perc

Hétméteresek: 3/2, ill., 5/3

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Az első félidőben nehezebben, a másodikban már könnyebben őröltük fel ellenfelünket. Amit szerettünk volna, megtettük, igazi csapatmunkát láttam. Ezt a győzelmet az elhunyt nagybátyám, Rothermel Ádám emlékének ajánlom.

Matej Sustácek: – Az első félidő nagy részében működött a taktikánk, a végén azonban nem koncentráltunk megfelelően. A második játékrész elejét aztán mintha átaludtuk volna. Ezt követően folyamatosan variáltuk a csapatot, de így sem játszottunk jól.

A visszavágót november 14-én rendezik meg.