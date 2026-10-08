Varga Barnabás talán már a jövő heti BL-mérkőzésen visszatérhet

Sprint után kapott a combjához, azóta Athénban és Budapesten is várják, hogy újra pályára lépjen. Varga Barnabás szeptember 17-én a Panszeraikosz elleni hazai kupamérkőzésen (8–1) még két gólt szerzett, ám a második félidőben a fűre rogyott, le kellett cserélni. A magyar válogatott utóbbi négy Nemzetek Ligája-mérkőzését kénytelen volt kihagyni, és aggasztónak tűnhetett az ukránok elleni nagyszombati győzelem (2–1) után Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozta: Sallai Roland felépülésével már számol (a Galatasaray combsérüléssel bajlódó légiósa még nem kezdhette el a csapatedzéseket), az AEK csatárának súlyosabb sérülése miatt azonban óvatosabban fogalmazott, kérdésesnek vélte a bevethetőségét a két novemberi NL-meccsen. A napokban láthattuk, a 31 esztendős center nélkül mennyire másként kell felépíteni a nemzeti együttes támadásait.

Athénban is szívesen látnák már a futballpályán, ám egyelőre a különmunka tölti ki a napjait. Az AEK-nál most az a kérdés, mikor bírja el a sérült comb a mérkőzéssel járó terhelést. A javulás üteme biztató, de a csapatedzésekig is el kell jutnia, mielőtt a kezdő összeállításakor ismét felvetődhet a neve.

„Barnabás állapota napról napra javul, megfelelő ütemben gyógyul. De egyelőre nem tréningezik az együttessel, meglátjuk, mikor léphet újra pályára tétmeccsen” – mondta lapunknak Marko Nikolics, az athéni együttes vezetőedzője.

A szakember egyelőre nem jelölt meg időpontot. Érthető az óvatossága: a visszatérés akkor ér valamit, ha nem követi újabb kihagyás. Különösen olyan poszton, amelyen egyetlen megindulás, irányváltás vagy a védővel vívott párharc is próbára teszi az izmokat. Varga Barnabás esetében éppen egy sprint vezetett a sérüléshez, így a javuló állapot egyelőre csupán bizakodásra ad(hat) okot.

Pol Papadopulosz, az AEK hazai mérkőzésein rendszeresen részt vevő görög sportújságíró úgy tudja, a magyar támadó lába valóban jó ütemben gyógyul, és talán már a jövő szerdai, Sahtar Doneck elleni Bajnokok Ligája-összecsapáson visszatérhet. Kilencvenperces szereplés persze még szóba sem jöhet, rövidebb játékidő tűnik reálisnak, ha valóban bevetheti a szakmai stáb. A helyszín mindenesetre különleges lenne az újrakezdéshez, az ukrán együttes október 14-én Londonban, a Chelsea otthonában, a Stamford Bridge-en fogadja az AEK-et a BL-alapszakasz második fordulójában.