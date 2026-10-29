NHL: rekordot döntött az Edmonton csapatkapitánya

Edmontonban Connor McDavid két gólpasszal járult hozzá csapata, az Oilers 4–0-s győzelméhez a Calgary Flames ellen, a kanadaiak csapatkapitánya ezzel új NHL-rekordot állított fel: sorozatban 13 mérkőzésen adott legalább egy gólpasszt az idény kezdetétől számítva.

McDavid ezzel a teljesítménnyel túlszárnyalta a korábbi, 12 mérkőzéses csúcsot, amelyen még Sebastian Aho (2018–2019), Ken Linseman (1985–1986) és Wayne Gretzky (1982–1983) osztozott holtversenyben. Az Edmonton sztárja egyébként továbbra is kiemelkedő formában játszik az alapszakaszban: 36 ponttal – 8 góllal és 28 assziszttal – vezeti az NHL pontlistáját.

Az Oilers kapusa, Tristan Jarry 24 lövést védett a mérkőzésen, amelyen két játékos is megsérült: az edmontoni Brennan Othmann az első harmad elején, a Flames kapusa, Devin Cooley ugyanennek a játékrésznek a végén szenvedett sérült, és már egyikük sem tudta folytatni a játékot.

NHL

ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Philadelphia Flyers 5–2

Edmonton Oilers–Calgary Flames 4–0

Colorado Avalanche–New Jersey Devils 5–2

Seattle Kraken–Toronto Maple Leafs 5–4