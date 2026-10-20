Foden mesterhármast szerzett, öt gólig jutott az AEK ellen a Manchester City

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1 (2–0)

Manchester, Etihad Stadion, 40 042 néző. Vezette: Delajod (francia)

Manchester City: G. Donnarumma – R. Lewis, Dias (K. Braithwaite, 82.), Khusanov, Gvardiol (Vitor Reis, 72.) – E. Anderson, Enzo Fernández (Ait Nuri, 72.) – Allan Andrade, Cherki, Foden – F. Samba (McAidoo, 62.). Menedzser: Enzo Maresca

AEK Athén: Brignoli – Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilo – Majer, Arriaga (Gacsinovics, 83.), R. Marin (Koita, a szünetben), Joao Mário (Zubkov, 63.) – Varga B. (Zini, a szünetben), Jovics (Vitális, 83.). Vezetőedző: Marko Nikolics

Gólszerző: E. Anderson (12.), Foden (34., 65., 76.), Cherki (57.), ill. Pilo (52.)

RITKÁN ADATIK MEG magyar futballistának, hogy korunk egyik legkiválóbb csapata, a Manchester City ellen szerepeljen, ebben a kiváltságban részesült Varga Barnabás, aki az AEK kezdő tizenegyében kapott helyet. Az más kérdés, hogy pusztán a ténytől jól tudta-e érezni magát, merthogy magán a meccsen aligha.

A City macska-egér játékra kényszerítette görög ellenlábasát, és úgy vezetett a szünetben 2–0-ra, hogy jó, ha fél gőzzel futballozott. Vagy inkább negyeddel… A manchesteri labdarúgók sarkazgattak, egyik cselt mutatták be a másik után, amivel legalább annyira saját magukat szórakoztatták, mint közönségüket. Ami a gólokat illeti, előbb Elliot Anderson passzolt a kapuba azután, hogy Enzo Fernández a lécre tekert szabadrúgása után ő eszmélt a leggyorsabban, majd Phil Foden tört be remekül a tizenhatoson belülre, és ragyogóan emelt a léc alá.

Úgy volt osztálykülönbség, hogy a City kezdő támadósorából (Antoine Semenyo, Erling Haaland, Jérémy Doku) senki sem volt ott a gyepen. Habár mintha a görög játékosok sem lettek volna ott – inkább csak asszisztáltak a hazai labdatartáshoz. Árulkodó, hogy amíg az első felvonásban a City 28-szor ért a labdához az ellenfél tizenhatosán belül, az athéniak csak egyszer. Így pedig a csatár sincs könnyű helyzetben, Varga Barnabás érdemben nem is tudott hozzátenni a meccshez – minden erejét felemésztette, hogy a 4–4–2-es formációban védekező AEK-ben a labda ellen dolgozzon.

A nemrégiben még sérüléssel bajlódó magyar légióst is lecserélte a szünetben Marko Nikolics vezetőedző, és ha a játék képe nem is változott, egy gyors ellencsapásból szépített a vendégegyüttes – ám mint hamar kiderült, csak erre a röpke fellángolásra futotta az erejéből, simán nyertek az angolok. Foden mesterhármasára építve. 5–1