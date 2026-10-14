Varga Barnabás bevetésre kész, de…

Angliában a görög bajnok: nem nézték el a dátumot az AEK Athénnál a szervezők, a jövő heti, Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt hat nappal is a szigetországban van jelenése a sorozatba győzelemmel visszatérő együttesnek. A Sahtar Doneck ugyanis rendhagyó módon (ha az orosz–ukrán háború eszkalációja óta eltelt időszak nem önmagában rendhagyó azzal, hogy a csapat hol Lengyelországban, hol Németországban, hol Szlovéniában futballozik az európai kupákban) Londonban, a Stamford Bridge-ben fogadja az AEK-et, valamint a többi riválisát a következő hónapokban. A brit fővárosban mintegy 19 ezer ukrán él, ami nagyjából a 45-50. legnagyobb diaszpórának számít ott. A Chelsea-nek az újabb botrányosan gyenge idénye miatt nincsenek hétközi európai elfoglaltságai, így bérbe adhatja híres stadionját, és minden lehetséges módon segítséget nyújt a meccsek biztonságos lebonyolításában. Az athéniak így egy teljes hetet töltenek Angliában, mert mint ismert, elhalasztották a hétvégi, Atromitosz elleni bajnokijukat. A következő napokat a Brentford edzőközpontjában tölti a küldöttség (majdnem ezt a stadiont bérelte ki a Sahtar), majd a Manchester City lélegzetelállító létesítménye lesz a székhely.

Magyar szempontból fontos hír, hogy a szeptemberben elszenvedett combsérüléséből felépülő Varga Barnabás bekerült az AEK keretébe, a klub hivatalos videójában látszik, amint a csapatbuszról leszállva méretes bőröndöt cipel a reptérre.

„Varga Barnabás is tagja az Angliába utazó keretnek, az AEK ugyanis egy teljes hetet tölt a szigetországban. A Sahtar elleni találkozót követően a Manchester Cityvel csap össze a csapat, és mivel a hétvégén nem játszik a görög bajnokságban, nincs szükség arra, hogy közben hazautazzon Athénba – mondta lapunknak Pol Papadopulosz athéni sportújságíró. – A keddi edzésen dőlhet el, hogy Barnabás kaphat-e már játékperceket a Sahtar ellen. A sérülése után fokozatosan tér vissza, így egyelőre kérdéses a szerepeltetése, ugyanakkor a Manchester City elleni összecsapásra már készen állhat.”

Vitális Milánt nem terhelte túl Marko Nikolics vezetőedző a hétvégén, az ETO korábbi erőssége jelentős feladatot kapott a válogatott négy Nemzetek Ligája-mérkőzésén, ezért a krétai OFI elleni hétvégi bajnokin csak a hajrában szállt be (3–0). Várhatóan azért, hogy a LASK elleni BL-nyitányhoz hasonlóan a Sahtar ellen is kezdőként kapjon lehetőséget.

A szerb trénert a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón természetesen Varga Barnabásról is faggatták az újságírók.

„Barnabás velünk van, és részt vesz az edzésen. Kemény játékos, nagyon jó mentalitású. Sportolóként és emberként is nagyon szeretem, és örülök, hogy a csapatunk tagja. Hatalmas erőfeszítést tett, hogy készen álljon a szerdai meccsre. Erről már a hétvégi összecsapás előtt beszéltem vele, de nem döntőt játszunk. Az egész évadban szükségünk van rá, ezért intelligensen, az orvosi csapattal egyetértésben kell felmérnem, hány percet játszhat. Mindenesetre itt van velünk.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

18.45: Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)