Varga Barnabás kihívása: gólt szerezni a 2023-as BL-győztes ellen

Szerzett már gólt Európa-bajnokságon, Európa-liga- és Konferencialiga-főtáblán is Varga Barnabás, a Bajnokok Ligájában egyelőre csak a selejtezőben. A 32. életévét október 25-én betöltő (aznap lesz Szoboszlai Dominik 26 esztendős) magyar válogatott csatár az AEK Athén légiósaként ebben az idényben szerepel pályafutása során először a BL-alapszakaszban, az osztrák LASK (1–0), majd legutóbb – combsérüléséből felépülve – az ukrán Sahtar Doneck (1–3) ellen is játszott, de egyik meccsen sem tudott a kapuba találni.

Ha kedden sikerül neki, az a legmagasabb polcra kívánkozik, az ellenfél ugyanis a világhírű, 2023-ban Bajnokok Ligáját nyerő – igaz, az ismertté váló csalásai miatt súlyos büntetés előtt álló – Manchester City lesz. Az athéni együttes a múlt héten a londoni Stamford Bridge-en volt a Sahtar vendége, azóta Angliában tartózkodik a küldöttség, a klub a múlt hét végi bajnokiját elhalasztotta a megfelelő felkészülés érdekében. Varga Barnabás mellett a szintén válogatott Vitális Milán is bevetésre kész, az ETO FC-vel magyar bajnok középpályás legalább olyan intenzív meccsre számíthat, mint a múltkor, amikor egyik ellenfele arcon csapta, tamponnal kellett csillapítania orrvérzését, de meg sem kottyant neki, játszott tovább. Hogy kedden is lesz-e rá lehetősége, nem tudni, mert pedzegetik, hogy az ellenfél erejére tekintettel Marko Nikolics athéni vezetőedző átszervezheti együttese középpályáját a védekezést megerősítendő.

Egy szó, mint száz, érdekes lenne látni egymás ellen Varga Barnabást és napjaink talán legjobb centerét, Erling Haalandot, csakhogy…

A City norvég gólzsákja bokasérülést szenvedett a Premier League-ben az Ipswich Town hétvégi legyőzése alkalmával (duplázott a 3–2-re megnyert találkozón), nem súlyosat, de azért fáj neki. Hétfői sajtótájékoztatóján Enzo Maresca, a manchesteriek vezetőedzője elmondta: „Mindig játszani akar, úgy terveztük, hogy az AEK ellen is bevetjük, de a hétvégi események ismeretében most vannak kétségeink. Meglátjuk, hogyan érzi magát majd a meccs napján.”

Az viszont biztos, hogy Antoine Semenyo térdsérüléssel bajlódik, a City szakvezetője szerint „körülbelül két hónapig lesz harcképtelen”.

Igaz, a keddi BL-mérkőzéssel kapcsolatban minket nem az érdekel, hogy kik nem játszanak a Cityben.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

KEDDI MÉRKŐZÉSEK

18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)



