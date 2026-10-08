Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos élménybeszámolót tartott első válogatott góljáról Liverpoolban – videó

V. B.V. B.
2026.10.08. 18:52
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Kerkez Milos jó hangulatban tért vissza a Liverpoolhoz (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Premier League Kerkez Milos
Kerkez Milos a válogatottban gólt fejelt liverpooli csapattársának, Giorgi Mamardasvilinek, és miután visszatért a klubhoz, el is mesélte, hogyan vette be a kaput Grúzia ellen.

Kerkez Milos a Liverpool harmadik számú kapusának, Frederick Woodmannek tartott beszámolót a győztes gólról: „Woody! A felezővonaltól teljes sebességgel rohantam a tizenhatosig. Jön a labda, és bamm! Giorgi... Erős fejes volt. Megfeszítettem a nyakizmaimat, érted? Pontosan így.”

Mint ismert, a Nemzetek Ligájában a 22 éves balhátvéd fejes góljával nyert a magyar válogatott 1–0-ra Grúzia ellen, majd sárga lapos eltiltása miatt Ukrajna 2–1-es legyőzéséből nem tudta kivenni a részét.

 

Liverpool Premier League Kerkez Milos
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