Kerkez Milos élménybeszámolót tartott első válogatott góljáról Liverpoolban – videó
Kerkez Milos a válogatottban gólt fejelt liverpooli csapattársának, Giorgi Mamardasvilinek, és miután visszatért a klubhoz, el is mesélte, hogyan vette be a kaput Grúzia ellen.
Kerkez Milos a Liverpool harmadik számú kapusának, Frederick Woodmannek tartott beszámolót a győztes gólról: „Woody! A felezővonaltól teljes sebességgel rohantam a tizenhatosig. Jön a labda, és bamm! Giorgi... Erős fejes volt. Megfeszítettem a nyakizmaimat, érted? Pontosan így.”
Mint ismert, a Nemzetek Ligájában a 22 éves balhátvéd fejes góljával nyert a magyar válogatott 1–0-ra Grúzia ellen, majd sárga lapos eltiltása miatt Ukrajna 2–1-es legyőzéséből nem tudta kivenni a részét.
Legfrissebb hírek
Kerkez Milos elhagyta a válogatott edzőtáborát
Magyar válogatott
2026.10.04. 11:09