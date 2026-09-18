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Rapport kikapott, de Bánusz és Dudin győzelme csapatsikert ért Szlovénia ellen a sakkolimpián

R. P.R. P.
2026.09.18. 17:21
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Bánusz Tamás (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Bánusz Tamás sakk Szamarkand Nomin-Erdene Davaademberel sakkolimpia Gaál Zsóka Rapport Richárd Lázárné Vajda Szidónia Lékó Péter Dudin Gleb Karácsonyi Kata
Hibátlan maradt a magyar válogatott a harmadik fordulóban is a nyílt tornán a szamarkandi sakkolimpián. Bár Rapport Richárd meglepetésre kikapott, Dudin Gleb és Bánusz Tamás győzelme csapatsikert ér Szlovénia ellen. Nők tornáján Karácsonyi Kata győzelmével a nők is százszázalékosak maradtak Szamarkandban.

A nyílt tornán Rapport Richárd kihagyta az első két fordulót Szamarkandban, de a csapat így is nyert mindkét fordulóban, igaz, minimális különbséggel. A legjobb magyar nagymester a harmadik körben már vállalta a játékot a szlovénok ellen, így jóval erősebb négyes ült asztalhoz.

Rapport a világos bábukat vezetve abszolút esélyesnek számított a korábban Oroszországot képviselő Anton Demchenko ellen. Sajnos a játszma a lehető legrosszabbul alakult, Rapport rendkívül gyorsan, mindössze 24 lépésben kikapott. A kellemetlen eredmény és Lékó Péter remije után vereségre állt a Balogh Csaba vezette együttes, de a harmadik táblán Bánusz Tamásban és a negyediken Dudin Glebben még reménykedhettünk.

És ők megcsinálták! Előbb Dudin Gleb partija ért véget, a honosított orosz nagymester sötéttel nagyon szépen nyert Matej Sebenik ellen. Bánusz világossal egyértelműen jobb állásra tett szert Matic Lavrencic ellen, mégsem volt egyszerű megnyerni a partit. De sikerült! A 68. lépésben Lavrencic feladta a küzdelmet, így Magyarország 2.5:1.5-re legyőzte Szlovéniát.

Az eddigi három fordulóban minimális aránnyal nyert a válogatott, ami pontazonosságnál még döntő lehet, de a legfontosabb, a maximális hat csapatpont megvan.

Karácsonyi Kata sikerével győztek a nők (Fotó: Nemzeti Sport)

A nők tornáján a Fülöp-szigetek kőkemény ellenfélnek bizonyult Galyas Miklós játékosainak.

Az éltáblán játszott a legalacsonyabb értékszámú, de annál nyilvánvalóan erősebb játékosuk. Gaál Zsóka sötéttel vette fel ellene a harcot, és a végén megosztoztak a ponton.

A negyedik táblán Karácsonyi Kata nagyszerű győzelmet aratott, és mivel az utolsóként véget érő találkozón Nomin-Erdene Davaademberel sötéttel döntetlent játszott, Galyas Miklós csapata is nyert 2.5:1.5-re. 

Így tehát mindkét magyar csapat százszázalékos Szamarkandban. Eddig papíron gyengébbek voltak az ellenfelek, de mostantól már komoly rangadók várnak a mieinkre.

SAKK
46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
Nyílt torna, 3. forduló
Magyarország–Szlovénia 2.5:1.5
Rapport Richárd (2726)–Anton Demchenko (2580) 0:1
Jan Subelj (2524)–Lékó Péter (2676) döntetlen
Bánusz Tamás (2587)–Matic Lavrencic (2479) 1:0
Matej Sebnik (2491)–Dudin Gleb (2560) 0:1
Állás: 1. Románia 6 csapatpont (32 Sonneborn-Berger-pont), 2. Franciaország és Lengyelország 6-6 (28), …21. Magyarország 6 (17.5)
Női torna, 3. forduló
Magyarország–Fülöp-szigetek 2.5:1.5
Mhage Sebastian (1957)–Gaál Zsóka (2357) döntetlen
Lázárné Vajda Szidónia (2289)–Janelle Frayna (2260) döntetlen
Jan Fronda (2134)–Nomin-Erdene Davaademberel (2315) döntetlen
Karácsonyi Kata (2137)–Shania Mendoza (2076) 1:0
Állás: 1. Egyesült Államok és Románia 6 csapatpont (30 Sonneborn–Berger-pont), 3. India 6 (28), …19. Magyarország 6 (22)

 

Bánusz Tamás sakk Szamarkand Nomin-Erdene Davaademberel sakkolimpia Gaál Zsóka Rapport Richárd Lázárné Vajda Szidónia Lékó Péter Dudin Gleb Karácsonyi Kata
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