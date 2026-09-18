Rapport kikapott, de Bánusz és Dudin győzelme csapatsikert ért Szlovénia ellen a sakkolimpián

A nyílt tornán Rapport Richárd kihagyta az első két fordulót Szamarkandban, de a csapat így is nyert mindkét fordulóban, igaz, minimális különbséggel. A legjobb magyar nagymester a harmadik körben már vállalta a játékot a szlovénok ellen, így jóval erősebb négyes ült asztalhoz.

Rapport a világos bábukat vezetve abszolút esélyesnek számított a korábban Oroszországot képviselő Anton Demchenko ellen. Sajnos a játszma a lehető legrosszabbul alakult, Rapport rendkívül gyorsan, mindössze 24 lépésben kikapott. A kellemetlen eredmény és Lékó Péter remije után vereségre állt a Balogh Csaba vezette együttes, de a harmadik táblán Bánusz Tamásban és a negyediken Dudin Glebben még reménykedhettünk.

És ők megcsinálták! Előbb Dudin Gleb partija ért véget, a honosított orosz nagymester sötéttel nagyon szépen nyert Matej Sebenik ellen. Bánusz világossal egyértelműen jobb állásra tett szert Matic Lavrencic ellen, mégsem volt egyszerű megnyerni a partit. De sikerült! A 68. lépésben Lavrencic feladta a küzdelmet, így Magyarország 2.5:1.5-re legyőzte Szlovéniát.

Az eddigi három fordulóban minimális aránnyal nyert a válogatott, ami pontazonosságnál még döntő lehet, de a legfontosabb, a maximális hat csapatpont megvan.

Karácsonyi Kata sikerével győztek a nők (Fotó: Nemzeti Sport)

A nők tornáján a Fülöp-szigetek kőkemény ellenfélnek bizonyult Galyas Miklós játékosainak.

Az éltáblán játszott a legalacsonyabb értékszámú, de annál nyilvánvalóan erősebb játékosuk. Gaál Zsóka sötéttel vette fel ellene a harcot, és a végén megosztoztak a ponton.

A negyedik táblán Karácsonyi Kata nagyszerű győzelmet aratott, és mivel az utolsóként véget érő találkozón Nomin-Erdene Davaademberel sötéttel döntetlent játszott, Galyas Miklós csapata is nyert 2.5:1.5-re.

Így tehát mindkét magyar csapat százszázalékos Szamarkandban. Eddig papíron gyengébbek voltak az ellenfelek, de mostantól már komoly rangadók várnak a mieinkre.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 3. forduló

Magyarország–Szlovénia 2.5:1.5

Rapport Richárd (2726)–Anton Demchenko (2580) 0:1

Jan Subelj (2524)–Lékó Péter (2676) döntetlen

Bánusz Tamás (2587)–Matic Lavrencic (2479) 1:0

Matej Sebnik (2491)–Dudin Gleb (2560) 0:1

Állás: 1. Románia 6 csapatpont (32 Sonneborn-Berger-pont), 2. Franciaország és Lengyelország 6-6 (28), …21. Magyarország 6 (17.5)

Női torna, 3. forduló

Magyarország–Fülöp-szigetek 2.5:1.5

Mhage Sebastian (1957)–Gaál Zsóka (2357) döntetlen

Lázárné Vajda Szidónia (2289)–Janelle Frayna (2260) döntetlen

Jan Fronda (2134)–Nomin-Erdene Davaademberel (2315) döntetlen

Karácsonyi Kata (2137)–Shania Mendoza (2076) 1:0

Állás: 1. Egyesült Államok és Románia 6 csapatpont (30 Sonneborn–Berger-pont), 3. India 6 (28), …19. Magyarország 6 (22)