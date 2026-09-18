Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelét júliusban visszakapta a Külügyminisztérium

A kormányváltást követően az új külügyi tárca áttekintette, hogy az előző kormányzat idején kiknek a részére állítottak ki diplomata-útleveleket. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Velkey György május végén közzétett videójában arról beszélt, több sportoló és sportvezető is részesült ilyen okmányban. Külön említette többek között a háromszoros olimpiai bajnok úszót, Hosszú Katinkát, az FTC teljes vezetését és a magyar férfi-vízilabda-válogatottal három olimpiai aranyat nyerő korábbi szövetségi kapitányt, Kemény Dénest is.

A nyilvánosság előtt 2020 óta volt ismert, hogy a 108-szoros magyar válogatott Dzsudzsák Balázs részére is kiállítottak diplomata-útlevelet – ezt akkoriban a külügyi tárca az Index kérdésére ismerte el.

Velkey György csütörtökön tett közzé közösségi oldalán egy több helyesírási hibát is tartalmazó, az ékezeteket nagy arányban nélkülöző emailt. Az államtitkár állítása szerint a labdarúgó 2019-ben ebben a „Dzsudzsak Balazs Tesoka” aláírással záruló levélben kérvényezte Szijjártó Péter korábbi Külgazdasági- és Külügyminiszternél, hogy diplomata-útlevelet kaphasson.

Képernyőkép: Velkey György László/FB

A levél közzétételét követően Nemzeti Sport érdeklődésére a Külügyminisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy Orbán Anita külügyminiszter „a 2026. 6. 23-án kelt határozatával Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevele vonatkozásában az okmány kiállítására és használatára vonatkozó engedélyt visszavonta, és az útlevél érvénytelenségét állapította meg. A HVG egy hete arról írt, augusztus végéig csak tízből három okmányt küldtek vissza a tárcának. A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya teljesítette kötelességét, és már visszaszolgáltatta az okmányát.

„Dzsudzsák Balázs a diplomata-útlevelét postai úton küldte vissza a Külügyminisztériumnak, mely 2026. július 7-én érkezett meg” – írta lapunknak a Külügyminisztérium.

Arról is érdeklődtünk a tárcánál, hányan vannak és név szerint kik azok a jelenlegi vagy korábbi sportolók, edzők, sportszakemberek, sportvezetők, illetve sportdiplomaták, akiknek jogerősen visszavonták az okmányát. A Külügyminisztérium lapunknak küldött válaszában azt írta, ennek kapcsán nem tud adatot szolgáltatni, mivel „nem rendelkezik olyan nyilvántartással, amelyben szűrni lehetne kifejezetten jelenlegi vagy korábbi sportolók, edzők vagy bármilyen más foglalkozásra a diplomata-útlevél igénylésekkel kapcsolatban.”