Kylian Mbappé: Ha a futball történelmének részévé akarsz válni, játszanod kell a Real Madridban

– Már két éve a Real Madrid játékosa. Arra számított, amit kapott?

– Teljes mértékben – válaszolta az Asnak adott interjújában Kylian Mbappé, a királyiak 27 esztendős, vb-győztes (2018) és vb-ezüstérmes (2022) francia csatára. – A világ legjobb klubjára számítottam, arra, hogy a csapat szurkolói világszerte hatalmas lelkesedéssel fogadnak. Amikor ide érkeztem, már volt egy bizonyos státuszom, de a Madrid játékosaként magasabb szintre kerülünk. Itt kell szerepelni ahhoz, hogy a futballtörténelem részévé váljunk. Kiegyensúlyozott az életem, megismertem egy másik kultúrát, nagyszerűen érzem magam Spanyolországban.

– Florentino Pérez elnök éveken át dolgozott a megszerzésén. Milyen szerepet játszott a szerződtetésében?

– Már az érkezésem előtt tíz évig folyamatosan kapcsolatban voltunk, s mindig azt mondta nekem, hogy a Real Madrid játékosa leszek. Hálás vagyok neki, amit értem tett és tesz, ő a világ legjobb elnöke. Ugyanaz volt a vágyunk, hiszen én is ide akartam jönni. Már korábban is tervben volt az igazolásom, de a futballban, ugye, bármi előfordulhat, alakulhatnak máshogy az események, nem csak úgy, ahogyan mi szeretnénk. Elfogadtam, volt is bennem csalódottság, de már itt vagyok, ez a lényeg.

– A királyiaknál játszott már Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, jelenleg pedig José Mourinho vezetőedzőnél.

– Mind a négyen meghatározó alakjai a futballnak. José Mourinho az egyik legintelligensebb ember, akivel valaha találkoztam, igazi vezető. Mindennap tapasztaljuk, hogy különleges és legendás edző, aki meghatározza a saját korszakát.

– Mit gondol azokról, akik azt mondják, ön csak a gólokat szerzi, és nem dolgozik eleget védekezésben?

– Ez az ő véleményük. Megtanultam, hogy a futballban mindenkinek megvan a saját véleménye, és ezt el kell fogadni. Néha mások másképp látják a dolgokat. Vannak, akik csak provokálni vagy bántani akarnak. Azokra viszont, akik futballról, annak struktúrájáról és elképzeléseiről akarnak beszélni, mindig nyitott vagyok, függetlenül attól, hogy ugyanúgy vagy másképp látják a dolgokat.

– Közeledünk az Aranylabda-gálához…

– Lehet, hogy jó évem volt, de ez nem rajtam múlik. A célom mindig az, hogy segítsem a csapattársaimat, a maximumot hozzam ki magamból, és meggyőzzem azokat, akik szavaznak. Végső soron olyan emberek szavaznak, mint te. Az én feladatom az, hogy a teljesítményemmel meggyőzzem a szavazókat. Számomra az a legfontosabb, hogy az Aranylabda visszatérjen a Real Madridhoz. Vissza kell térnie a Bernabéuba, a madridistákhoz, hiszen ők mindenkinél jobban megérdemlik. A Real Madrid játékosaként minden díjért harcolnod kell. Az Aranylabda is egy díj, és harcolok azért, hogy megpróbáljam visszahozni ide. Sok játékosnak sikerült már idehoznia, és én is szeretnék közéjük tartozni.

– Kit igazolna le a Real Madridba?

– Zidane-t, Ronaldót és Cristianót – utóbbi még visszatérhet… Ők a Real Madrid meghatározó alakjai. Rengeteget adtak a klubnak, és továbbra is hatalmas lelkesedést váltanak ki a madridistákból.

– A vébén mi történt Spanyolország ellen?

– Hibáztunk a taktikával, nem volt jó napunk… Az uralja a labdarúgást, aki győz, most pedig Spanyolország tette. Ott vagyunk mi is az élbolyban, de jelenleg Spanyolország a legjobb.

– Ön a gólok megszállottja?

– Egy gól nélküli mérkőzés nehéz, mert ha egy olyan játékos, mint én, aki hozzászokott ahhoz, hogy mindig gólt szerez, két meccsen keresztül nem talál be, azt az emberek észreveszik és szóvá is teszik. Ez egy kicsit bosszant, és a következő mérkőzésre még nagyobb elszántsággal megyek ki. A gólszerzés nem csupán művészet, ez életforma. Nem könnyű betalálni, ha az lenne, mindenki gólt szerezne.

– Amikor a tizenhatos közelében megkapja a labdát, először mit néz: a csapattársát vagy a kaput?

– Attól függ, minden pillanat más. Legutóbb Elchében először a kaput figyeltem, majd Espí góljánál a társamat. Minden másodpercben rengeteg információt kapsz, gyorsan kell döntened. Ezért van az, hogy néha nem hozol jó döntést, de éppen ez adja a futball varázsát.

– A Barcelona remek formában van, Lamine Yamal pedig azt mondta, hogy ön és ő a világ legjobb játékosai…

– Nagyon tehetséges, és az az érzésem, hogy nagyszerű pályafutás áll előtte. A legjobbakat kívánom neki, a családjának és a hozzá közel állóknak. Nem szeretek más csapatokról beszélni, még csak az idény elején járunk.

– Üzenne valamit a madridistáknak?

– Legyenek elvárásaik, hiszen ez a Real Madrid. Amikor mellettünk vannak, akkor sokkal erősebbek vagyunk.