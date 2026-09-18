Nemzeti Sportrádió

Olvasóinknál is Zachariassen volt a Celtic elleni meccs legjobb ferencvárosi játékosa

2026.09.18. 16:45
Olvasóink Kristoffer Zachariassent látták a Ferencváros legjobbjának (Fotó: Getty Images)
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Kristoffer Zachariassen FTC Bamidale Yusuf Ferencváros Daniel Arzani
Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában Glasgow-ban 3–1-re legyőzte a skót Celticet. Olvasóinkat is megkértük, hogy értékeljék az FTC játékosait 1-től 10-ig terjedő skálán. Íme, a végeredmény!

Olvasóink voksai alapján a második gólt sarkaló norvég középpályás, Kristoffer Zachariassen végzett az első helyen, a második legjobb játékos holtversenyben az első gólban elévülhetetlen érdemeket szerző Bamidele Yusuf és a harmadik gólt lövő Daniel Arzani lett. A sor végére Nagy Olivér került.

A FERENCVÁROS ÉRTÉKELÉSE OLVASÓINK SZERINT
 1. Kristoffer Zachariassen 8.52
 2. Bamidele Yusuf
 és Daniel Arzani 8.35–8.35
 4. Toon Raemaekers 7.57
 5. Mariano Gómez 7.38
 6. Nagy Ádám 7.20
 7. Cadu 7.18
 8. Corbu Máriusz 6.79
 9. Varga Ádám 6.57
10. Osváth Attila 6.16
11. Bagi Ádám 5.95
12. Nagy Olivér 5.64
Szavazásunknál csak a legalább fél óra játékidőt kapó labdarúgókat vettük figyelembe.

Kristoffer Zachariassen FTC Bamidale Yusuf Ferencváros Daniel Arzani
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