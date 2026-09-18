Olvasóinknál is Zachariassen volt a Celtic elleni meccs legjobb ferencvárosi játékosa

Olvasóink voksai alapján a második gólt sarkaló norvég középpályás, Kristoffer Zachariassen végzett az első helyen, a második legjobb játékos holtversenyben az első gólban elévülhetetlen érdemeket szerző Bamidele Yusuf és a harmadik gólt lövő Daniel Arzani lett. A sor végére Nagy Olivér került.