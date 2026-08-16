Légiósok: Bolláék gólparádét rendeztek; Csinger, Skribek és Gruber bemutatkozott új csapatában
Két egygólos győzelem után kiszakadt a gólzsák a Rapid Wiennél, a bécsiek 8–0-ra verték meg a Grazer AK-t, így a Linzer ASK mellett három forduló után ők is megőrizték százszázalékos mérlegüket. Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést. Szintén végig a pályán volt Pécsi Ármin a Hartbergnél, de csapata az Austria Wientől is kikapott, így továbbra is pont nélkül áll. Redzic Damir kezdett a Salzburgban, amely a Tirol otthonából hozta el a három pontot.
Csinger Márk a Groningenben, Skribek Alen a Neftciben, míg Gruber Zsombor a La Louviere-ben mutatkozott be csereként beállva, előbbi kettő győztes, utóbbi vesztes csapatban.
Gulácsi Péter a kispadon kapott helyet a Villarrealban, ahogy Markgráf Ákos is a Köbenhavnban. Dárdai Bence hosszú idő után ismét kerettag volt egy német bajnokin, igaz, ő sem lépett pályára, ám csapata, a Wolfsburg legyőzte a Hannovert a tartományi rangadón.
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Austria Wien 0–2
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.
Tirol–Salzburg 0–3
Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 61. percben lecserélték.
Rapid–Grazer AK 8–0
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Sumqayit–Neftci 1–3
Neftci: Skribek Alen a 65. percben állt be.
BELGIUM
Jupiler League
La Louviere–Gent 1–2
La Louviere: Gruber Zsombor és Kovács Mátyás is az 58. percben állt be.
Lommel–Charleroi 0–1
Lommel: Vancsa Zalán a 85. percben állt be.
DÁNIA
Superliga
Randers–FC Köbenhavn 0–4
Köbenhavn: Markgráf Ákos kispados volt, Németh Hunor sérülés miatt nem volt kerettag.
HOLLANDIA
Eredivisie
Den Haag–Groningen 1–4
Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.
Groningen: Csinger Márk az 59. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Cracovia–Raków 2–1
Raków: Molnár Ádin a 76. percben állt be.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hannover–Wolfsburg 0–1
Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Famalicao–Marítimo
Famalicao: Szűcs Tamás
Marítimo: Szalai Gábor
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Racing Santander–Villarreal 2–2
Villarreal: Gulácsi Péter kispados volt.
La Liga 2 (II. osztály)
Girona–Leganés 1–1
Girona: Yaakobishvili Antal kispados volt.
SVÁJC
Svájci Kupa, 1. forduló
Thalwil (IV.)–St. Gallen 0–3
St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt a keretben.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Komáromi FC–Dunaszerdahelyi AC 0–3
DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.