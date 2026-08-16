Légiósok: Bolláék gólparádét rendeztek; Csinger, Skribek és Gruber bemutatkozott új csapatában

Két egygólos győzelem után kiszakadt a gólzsák a Rapid Wiennél, a bécsiek 8–0-ra verték meg a Grazer AK-t, így a Linzer ASK mellett három forduló után ők is megőrizték százszázalékos mérlegüket. Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést. Szintén végig a pályán volt Pécsi Ármin a Hartbergnél, de csapata az Austria Wientől is kikapott, így továbbra is pont nélkül áll. Redzic Damir kezdett a Salzburgban, amely a Tirol otthonából hozta el a három pontot.

Csinger Márk a Groningenben, Skribek Alen a Neftciben, míg Gruber Zsombor a La Louviere-ben mutatkozott be csereként beállva, előbbi kettő győztes, utóbbi vesztes csapatban.

Gulácsi Péter a kispadon kapott helyet a Villarrealban, ahogy Markgráf Ákos is a Köbenhavnban. Dárdai Bence hosszú idő után ismét kerettag volt egy német bajnokin, igaz, ő sem lépett pályára, ám csapata, a Wolfsburg legyőzte a Hannovert a tartományi rangadón.

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Austria Wien 0–2

Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.

Tirol–Salzburg 0–3

Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 61. percben lecserélték.

Rapid–Grazer AK 8–0

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Sumqayit–Neftci 1–3

Neftci: Skribek Alen a 65. percben állt be.

BELGIUM

Jupiler League

La Louviere–Gent 1–2

La Louviere: Gruber Zsombor és Kovács Mátyás is az 58. percben állt be.

Lommel–Charleroi 0–1

Lommel: Vancsa Zalán a 85. percben állt be.

DÁNIA

Superliga

Randers–FC Köbenhavn 0–4

Köbenhavn: Markgráf Ákos kispados volt, Németh Hunor sérülés miatt nem volt kerettag.

HOLLANDIA

Eredivisie

Den Haag–Groningen 1–4

Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.

Groningen: Csinger Márk az 59. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Cracovia–Raków 2–1

Raków: Molnár Ádin a 76. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hannover–Wolfsburg 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

21.30: Famalicao–Marítimo

Famalicao: Szűcs Tamás

Marítimo: Szalai Gábor

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Racing Santander–Villarreal 2–2

Villarreal: Gulácsi Péter kispados volt.

La Liga 2 (II. osztály)

Girona–Leganés 1–1

Girona: Yaakobishvili Antal kispados volt.

SVÁJC

Svájci Kupa, 1. forduló

Thalwil (IV.)–St. Gallen 0–3

St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt a keretben.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Komáromi FC–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.