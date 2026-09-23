Willi Orbán párját keressük a magyar válogatott védelmének közepére

A napokban az MLSZ-nek adott ­exkluzív interjújában a szövetségi kapitányi posztra 2018-ban kinevezett Marco Rossi az ukránokkal szembeni erőnléti hiányosságokra hívta fel a figyelmet. Először arról beszélt, hogy regnálása elején még a középső középpályások hiánya okozott gondot, hiszen Pátkai Máté és Nagy Ádám nélkül senkivel sem tudta volna megoldani ezt a posztot, de azóta nincs ilyen problémája, sokféle variációs lehetősége van.

„Más posztokon vannak most nehézségeink, ilyen a középső védő, továbbá nem könnyű jobb oldali védőt találni. Az ilyen helyzetekben, ezeknél a posztoknál jobban meg van kötve az ember keze, a három kritériumból megpróbálsz kettőt, kettő és felet, másfelet figyelembe venni. Tény, hogy minket zavarba tudnak hozni az erőteljes ellenfelek, mert kis hiányosságaink vannak ezen a téren, illetve magas játékosból sincs sok. Ez meg is mutatkozik a pályán, nem csupán a védekezésnél. Az ukránok kezdőcsapatában szerintem legalább nyolc labdarúgó magassága meghaladja a százkilencven centimétert. Arra kell törekednünk, hogy ne szabálytalankodjunk, ha nem muszáj, ne juttassuk őket rögzített játékhelyzetekhez, bedobásokhoz, mert két-három futballistájuk messzire tudja hajítani a labdát. Kétségtelen, hogy erősek, de ami a magasságnál előny, az talán a fürgeség és a cselezés szempontjából hátrány – e tekintetben jobbnak kell lennünk, ebben mi vagyunk előnyben.”

A belső védők közül Willi Orbánon kívül Várkonyi Bencét (Qarabag), Szűcs Kornélt (Vojvodina), Markgráf Ákost (FC Köbenhavn) és Csinger Márkot (Groningen) hívta meg a keretbe Marco Rossi. Egyértelmű, hogy a szövetségi kapitánynak van választási lehetősége, viszont nincs könnyű helyzetben, mert az RB Leipzig rutinos légiósát leszámítva egyiküknek sincs jelentős nemzetközi tapasztalata, négyüknek együtt négy válogatott fellépése van. Várkonyi 13 mérkőzést játszott eddig külföldön az azeri ligában, Csinger Márk hatot az Eredivisie-ben, Szűcs Kornél a Plymouth után Újvidéken próbál szerencsét, Markgráf Ákos pedig megállja a helyét az FC Köbenhavnban, de neki is csak hét meccse van légiósként.

Csinger Márk ruganyos, bátor és jól bánik a labdával – vajon bekerül a kezdőcsapatba? (fotó: AFP)

A bajnokság erősségét tekintve Csinger Márk a legelőnyösebb választás (nyolcadik az UEFA-rangsorban), Hollandiában tempós, megterhelő futballt kell játszani. Noha csak 185 centiméter magas, technikailag képzett, a labdavezetések távolsága, illetve száma alapján az NB I egyik legjobb középhátvédje volt előző klubjában, az ETO-ban. Meglehet. Marco Rossi nem a védők között gondolt a fürgeségre és cselezésre mint fegyverre, de a jászboldogházi futballista megfelel a kritériumoknak. Ellenérv lehetne, hogy jobblábas, ugyanakkor Győrben és Groningenben is játszott már balhátvédet, kiválóan pótolta az ottani első számú labdarúgót, amikor kellett. Eggyel „beljebb” sem jelent neki gondot a feladat végrehajtása. Az NB I-ben 33.3 kilométer per órás csúcssebessége volt, ami Willi Orbán hiányosságát kompenzálhatná.

Az Újpestről külföldre igazoló ­Markgráf Ákos NB I-es erőnléti mutatói kiemelkedők voltak a középhátvédek között. Csaknem 34 kilométer per órás sebesség, rengeteg sprint jellemezte, labdával pedig meglepően sokszor jelentett veszélyt az ellenfelek kapujára, számítottak rá a szögleteknél, szabadrúgásoknál, s nem okozott csalódást, ha megtalálták a labdával. Ettől függetlenül nem tipikus játszó középhátvéd, de ez abból is fakad, hogy a PAFC tavalyi elképzelése kevésbé követelte meg a belső védők aktivitását, ráadásul Dánia (14. az UEFA-rangsorban) sem a labdazsonglőr hátvédek alkalmazásáról híres.

Várkonyi Bence az UEFA-együttható számítása alapján gyengébb bajnokságba igazolt a magyarnál, de ez csalóka. A Qarabag az FTC orra alá többször is borsot tört már, nem kérdés, az NB I-ben kiemelkedő együttes lenne. A 2025–2026-os idényben az NB I leggyorsabb belső védője volt (34.3 km per óra), a ZTE jelenlegi szenvedésének pedig elsősorban azért lehetünk tanúi, mert két olyan technikás játékosa távozott, mint Várkonyi Bence és Akpe Victory. Csinger Márkkal és még három játékossal holtversenyben a leginkább labdabiztos védő volt, szintén az élvonal elitjébe tartozott a nyomás alatti, illetve az előrepasszok hatékonyságát tekintve.

Szűcs Kornél jól tette, hogy a Vojvodinába igazolt, alapember lett a szerb élcsapatban. Marco Rossinak több se kellett, újra meghívta. Ő a legmagasabb a vizsgált belső védők közül, és ő szerezte a legtöbb tapasztalatot a nemzeti együttesben a meccseket és az edzőtáborokat tekintve.

Mindezek alapján a tippünk úgy szól, hogy Csinger Márk játszhatna Willi Orbán mellett.

NS-SZAKÉRTŐ: Juhász Roland SOKAN AGGÓDNAK amiatt, hogy a válogatott belső védői közül egyedül Willi Orbánnak van jelentős nemzetközi rutinja, én azonban nem vagyok nyugtalan. Akik szóba jöhetnek a párjaként, ­valamennyien külföldön futballoznak, és Várkonyi Bencét leszámítva már a válogatott közegét is ismerik. Ráadásul ott lesz mellettük a Lipcse játékosa, aki hosszú évek óta a védelem vezére, vérprofi hírében áll, rengeteget lehet tőle tanulni. Emlékszem, amikor ­bekerültem a válogatottba, Stark Péter mellett játszottam, miközben alig egy éve szerepeltem védőként. Óriási segítséget jelentett nekem, hogy az oldalamon rutinos labdarúgó irányított, mert középen különösen fontos a kommunikáció, illetve az, ki ­mennyire érzi és figyeli a társa mozgását. A meghívott belő védők esetében a képességekkel sincs gond. Csinger Márk játékintelligenciája kiemelkedő, Markgráf Ákos a labdakihozatalban jó, illetve szélső védőként is használható, Várkonyi Bence gyorsasága különleges adottság, és a magassága is megfelelő, Szűcs Kornél pedig stabil bekk, fizikailag talán ő a legerősebb közülük. ­Kíváncsian várom, hogyan áll össze a védelem, amit nyilván az ellenfél támadósora és a szakmai stáb elképzelése is befolyásol. Számomra jelenleg nagyobb kérdés, hogyan áll majd össze a támadójáték, mert Varga Barnabást és Sallai Rolandot nehéz lesz pótolni.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)



NEMZETEK LIGÁJA

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20.45: Magyarország–Grúzia

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