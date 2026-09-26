Bolla Bendegúz: Összességében kontrolláltuk a játékot

A Nemzetek Ligája nyitányán az ukránoktól elszenvedett 1–0-s vereséget követően a magyar labdarúgó-válogatott védője arról beszélt, amiben elsősorban hiányérzete lehet bárkinek is, az az utolsó passzok pontossága. Bolla Bendegúz a meccs elején nagy helyzetet hagyott ki, ami azért is bántja, mert még mindig nem akar összejönni a védő első gólja a nemzeti csapatban.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)

Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger (Szűcs T., 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., a szünetben) – Redzic (Jurek, 62.), Szoboszlai, Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

UKRAJNA: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, a szünetben), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

Gólszerző: Szikan (42.)

Sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.), ill. Brazsko (21.), Krupszkij (49.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)

Kiállítva: Nazarenko (90+2.)