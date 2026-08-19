Kép: 900 lóerős Lamborghinit vett Kerkez Milos

A Premier Sports UK autókereskedő a közösségimédia-oldalán tett ki képet egy Lamborghini Temerario típusú autóról. A képen a 900 lóerős gép alatt a Liverpool címere látható, ezzel utalva arra, hogy a „vörösök” egyik labdarúgója vette meg a Lamborghinit. A bejegyzéshez Kerkez Milos kommentelt, tehát a hírek szerint a magyar válogatott védőé a fekete sportkocsi.