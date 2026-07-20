Heti légiósprogram: rajtolnak a ligák térségünkben

JÚLIUS 20., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
17.30: Corvinul–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
20.30: Rapid Bucuresti–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
JÚLIUS 21., KEDD
–
JÚLIUS 22., SZERDA
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Csütörtök, 1.30: Inter Miami–Chicago Fire
Miami: Pintér Dániel
Csütörtök, 1.30: Columbus Crew–New York City
Columbus: Gazdag Dániel
Csütörtök, 1.30: New England Revolution–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés
19.00: Qarabag (azeri)–CSZKA Szófia (bolgár)
Qarabag: Várkonyi Bence
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés
18.30: Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)
DAC: Tuboly Máté
18.30: Raków Czestochowa (lengyel)–Valletta (máltai)
Raków: Molnár Ádin
19.00: Santa Coloma (andorrai)–SK Rapid (osztrák)
Rapid: Bolla Bendegúz
20.00: Vojvodina (szerb)–Ajax (holland)
Vojvodina: Szűcs Kornél
20.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–FC Köbenhavn (dán)
Köbenhavn: Németh Hunor
JÚLIUS 24., PÉNTEK
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Pogon Szczecin–Legia Warszawa
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
JÚLIUS 25., SZOMBAT
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 1. forduló
18.00: Oberwart–Red Bull Salzburg
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
CSEHORSZÁG
Chance Liga
20.00: Brno–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Vasárnap, 1.00: Columbus Crew–FC Cincinnati
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 1.30: CF Montreal–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 1.30: DC United–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 1. forduló
20.30: SV Wienerberg–Rapid
Rapid : Bolla Bendegúz
BULGÁRIA
Parva Liga
18.00: Cserno More–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel
CSEHORSZÁG
Chance Liga
17.30: Jablonec–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
DÁNIA
Superliga
16.00: FC Köbenhavn–Lyngby
Köbenhavn: Németh Hunor
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Raków Czestochowa–Wisla Plock
Raków: Molnár Ádin
ROMÁNIA
Superliga
16.30: Sepsi OSK–Universitatea Kolozsvár
Sepsi: Sigér Dávid
19.30: Csíkszereda–FCSB
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
SZERBIA
Szuperliga
18.00: Crvena zvezda–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Rózsahegy–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté
19.00: Besztercebánya–Slovan Bratislava
Besztercebánya: Szánthó Regő
SZLOVÉNIA
Prva liga
18.00: Bravo–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel
JÚLIUS 27., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Zaglebie Lubin–Piast Gliwice
Zaglebie: Szabó Levente
SZLOVÁKIA
2. liga (II. osztály)
17.00: Somorja–Maniga
Somorja: Csorba Noel