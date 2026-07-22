NS-infó: Komáromi elköszönt a Maribortól – ez az NB I-es klub szerződtetheti

Információink szerint több NB I-es klub is érdeklődött a 24 éves támadó iránt, szóba került a debreceni visszatérés is, hiszen az előző idényben 23 bajnokin elért három góljával és egy gólpasszával fontos szerepet játszott abban, hogy a DVSC 4. helyen végzett a bajnokságban. Szlovén, klub közeli forrásból azt az információt kaptuk, hogy a Maribor meg is állapodott egy magyar klubbal az átigazolásáról és Komáromi már el is köszönt a Dráva-parti csapattól. Ugyanakkor nem a DVSC, hanem jó eséllyel az MTK szerződtetheti.

Mint ismeretes, az MTK-tól Belgiumba tart a szintén szélső Átrok Zalán, és az ő pótlására érkezhet Komáromi a fővárosiakhoz, akár már szerdán csatlakozhat a csapathoz, és hamarosan be is jelenthetik az érkezését.

Komáromi két éve a Puskás Akadémiától igazolt az NK Mariborba, melynél 27 tétmeccsen szerepelt, egy gólt szerzett. Az NB I-ben pedig 123 meccsen 20 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia II)

Kölcsönbe érkezők: Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönbe távozók: Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok Zalán (Zulte Waregem – Belgium), Marin Jurina (bosnyák-horvát, kikerült az első keretből)