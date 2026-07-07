Roberto Martínez távozik a portugál válogatott éléről – hivatalos
Roberto Martínezt 2023 januárjában nevezték ki a portugál válogatott élére. A 2024-es Európa-bajnokságon negyeddöntőig jutott, majd 2025-ben Nemzetek Ligája-győzelemre vezette a csapatot, a vb-selejtezőben egyenes ágon kijutott az észak-amerikai tornára többek közt Magyarországot megelőzve, ám most, a 2026-os vb-n mindössze a nyolcaddöntő elérése jött össze. Távozását maga jelentette be a spanyolok elleni 1–0-ra elvesztett nyolcaddöntőt követően.
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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)
Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – P. Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Merino (90+1.)