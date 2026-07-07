Nemzeti Sportrádió

Egy év után távozott a korábbi NB II-es gólkirály az Ajkától

F. B.F. B.
2026.07.07. 00:56
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Kirchner Krisztián egy év után visszatérhet Kozármislenybe (Fotó: Kozármisleny FC/Facebook)
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Ajka Kozármisleny Kirchner Krisztián magyar átigazolás
A Nemzeti Sport információi szerint távozott a labdarúgó NB II-ben szereplő FC Ajkától Kirchner Krisztián és nagy valószínűséggel visszatér a szintén másodosztályú Kozármislenyhez.

A 33 esztendős Kirchner Krisztián tavaly nyáron érkezett Ajkára Kozármislenyből, de éppen a korábbi csapata elleni október végi bajnokin ment ki a válla. Bár utána még pályára lépett bajnokin, muszáj volt megműteni, s ez január elején meg is történt. Bár a játékos később edzésbe állt, nem került olyan állapotba, hogy pályára lépjen bajnoki mérkőzésen a tavaszi szezonban.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a támadó a múlt héten közös megegyezéssel szerződést bontott az Ajkával és nagy valószínűséggel visszatér korábbi csapatához, a Kozármislenyhez.

A 33 éves Kirchner Krisztián a 2023–2024-es kiírásban 18 góllal gólkirály lett az NB II-ben a Kozármisleny színeiben, míg az 2024–2025-ös évadban a csákvári Nagy Zoárd mögött 17 találattal második helyen zárt a góllövőlistán.

 

Ajka Kozármisleny Kirchner Krisztián magyar átigazolás
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