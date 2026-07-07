Egy év után távozott a korábbi NB II-es gólkirály az Ajkától

A 33 esztendős Kirchner Krisztián tavaly nyáron érkezett Ajkára Kozármislenyből, de éppen a korábbi csapata elleni október végi bajnokin ment ki a válla. Bár utána még pályára lépett bajnokin, muszáj volt megműteni, s ez január elején meg is történt. Bár a játékos később edzésbe állt, nem került olyan állapotba, hogy pályára lépjen bajnoki mérkőzésen a tavaszi szezonban.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a támadó a múlt héten közös megegyezéssel szerződést bontott az Ajkával és nagy valószínűséggel visszatér korábbi csapatához, a Kozármislenyhez.

A 33 éves Kirchner Krisztián a 2023–2024-es kiírásban 18 góllal gólkirály lett az NB II-ben a Kozármisleny színeiben, míg az 2024–2025-ös évadban a csákvári Nagy Zoárd mögött 17 találattal második helyen zárt a góllövőlistán.