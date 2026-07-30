„A paksi vereség megmutatta, hol kezdődik igazán Borbély Balázs munkája”

A 10-es mez Facebook-oldal véleményírásában azt járja körül, miért lehet fordulópont Borbély Balázs számára a Ferencváros Pakstól elszenvedett 4–2-es veresége. Szerinte nem a rotáció vagy az eredmény a legfontosabb tanulság, hanem az, hogy a zöld-fehéreknek mentálisan is minden mérkőzésre ugyanazzal az intenzitással kell készülniük, hiszen az FTC ellen minden ellenfél kiemelt motivációval lép pályára.

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