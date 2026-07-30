Nemzeti Sportrádió

„A paksi vereség megmutatta, hol kezdődik igazán Borbély Balázs munkája”

R. D. P.R. D. P.
2026.07.30. 14:02
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Borbély Balázs felelőssége igazi változást hozni (Fotó: Árvai Károly)
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A 10-es mez labdarúgó NB I Ferencváros Borbély Balázs
A 10-es mez Facebook-oldal véleményírásában azt járja körül, miért lehet fordulópont Borbély Balázs számára a Ferencváros Pakstól elszenvedett 4–2-es veresége. Szerinte nem a rotáció vagy az eredmény a legfontosabb tanulság, hanem az, hogy a zöld-fehéreknek mentálisan is minden mérkőzésre ugyanazzal az intenzitással kell készülniük, hiszen az FTC ellen minden ellenfél kiemelt motivációval lép pályára.

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A 10-es mez labdarúgó NB I Ferencváros Borbély Balázs
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