A vb-n szerepelt norvégot nézték ki Gulácsi helyére – sajtóhír

A Bild továbbra is biztosra veszi, hogy Gulácsi Péter a Villarrealban folytatja a pályafutását – dacára annak, hogy spanyol sajtóhírek szerint megakadtak az egyeztetések –, a német lap szerint az RB Leipzig már megkezdte a tárgyalásokat a pótlására kiszemelt, 35 éves Örjan Nylanddal.

A világbajnokságon a norvég válogatottal nyolc közé jutó, a vb-n öt mérkőzésen védő Nyland a 2022–2023-as idényben már szerepelt az RB Leipzigben, amikor Gulácsi sérült volt, de így is csak két bajnokin védett. Akkor elsősorban Janis Blaswich cseréje volt, most pedig a belga Maarten Vandevoordt mögé érkezhetne második számú kapusnak. Nyland az előző idényben a Sevillában szerepelt, ám csupán hét tétmeccsen védett, és szerződése lejártával elhagyta a klubot, jelenleg szabadon igazolható.