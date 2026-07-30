Az új Fradiban össze kell gyúrni a rutint és a fiatalságot

Hétfőn kezdte el a felkészülést a 2026–2027-es idényre a Ferencváros férfi kézilabdacsapata, amely alaposan átalakult a nyáron, és a megváltozott pénzügyi helyzetben várhatóan más célokért is fog küzdeni, mint az elmúlt években. A gárda irányítását Kiss György vette át, aki játékosként és edzőként is mindig hű maradt a zöld-fehér klubhoz, amelynek azzal az ifjúsági csapatával nyert bajnokságot 1990-ben, amelynek tagja volt az FTC női kézilabdacsapatának későbbi sikeredzője, Elek Gábor is.

„Legutóbb a kétezres években voltam az NB II-ben, majd az NB I/B-ben szereplő felnőttcsapat edzője, de azóta csak az utánpótlásban dolgozom – mondta lapunknak a Fradi új edzője. – A klub vezetősége mindenképpen szerette volna, hogy a csapat az NB I-ben induljon, és végül maradt a keretben nyolc olyan rutinos játékos, akinek van élvonalbeli múltja, sőt, például Lékai Máté ennél is magasabb szintű tapasztalatokkal bír. Eddig is egy győzni akaró brigád voltunk minden idényben, és abban biztos vagyok, hogy ez most sem fog változni!”

A másik, amiért a szakember szívesen, gondolkodás nélkül elvállalta ezt a munkát, hogy úgy gondolja, már csak az utánpótlás miatt is kell egy jó NB I-es csapat, amely a fiatal játékosok előtt világos cél lehet, ahová kemény munkával fel tudnak kerülni, és amivel hosszú távon is lehet tervezni. A kilencvenes években ugyanis gyakorlatilag egy tollvonással elintézték a felnőttcsapatot, a játékosok így kényszerűségből elmentek kézilabdázni máshova, és Kiss György nem szerette volna, ha most is valami hasonló történik. A klubnál mindenki számára fontos volt, hogy első osztályú maradjon a Fradi.

„Számomra a legnagyobb kihívás az lesz, hogy a különböző életkorú játékosokat összegyúrjam egy hajtós, kemény csapattá, idősebbeket és fiatalokat, akik között akár tíz-tizenöt év is lehet a korkülönbség – fogalmazott a Fradi edzője. – Az elmúlt években a bajnoki dobogóért küzdöttünk, de ne feledjük, két komplett sorunk volt. Most vannak fiatal tehetségeink, ám csak menet közben derül ki, mennyire tudják felvenni a ritmust. Bízom bennük, tavaly is a bennmaradás volt a cél a másodosztályban, végül tizedikek lettünk. Ez most jó lehetőség a fiatalok számára a fejlődéshez, a tehetségük kibontakoztatásához.”

Kiss György (fradi.hu)

A realitás szerinte a biztos bennmaradás elérése, persze szeretnének előrébb végezni. A gárda július 27-én, hétfőn kezdte meg a felkészülést, és a tréner azzal kezdte, hogy a fiataloknak elmondta, fogadják el, amit a tapasztalt játékosok mondanak nekik, tanuljanak tőlük, és ha megfogadják a tanácsaikat, abból csak jól jöhetnek ki. Fogadókészség a jelek szerint mindkét oldalon van, hiszen az idősebbek már most folyamatosan segítik, mentorálják a fiatalokat.

„A pályán, a taktikát illetően is bízom a rutinos játékosokban, de vékony jégen járunk, hiszen borzasztóan nehéz lenne pótolni, ha valaki kiesne – tette hozzá Kiss György. – A tavalyi csapatból Koller Tamás maradt a hármas védők közül, rá vezérszerep hárul a védelemben, ahol a fiatalokat össze kell fogni, ám ha csak abból indulok ki, hogy például Horváth-Garaba Ádám is abban a pozícióban védekezett most a junior Európa-bajnokságon, szerintem megoldják. Két stabil kapusunk elment, helyükre fiatalok jöttek, és azt hiszem, Mikler Krisztiánnak ez jó lehetőség lesz az előrelépésre. A keret fiatal játékosait én jelöltem ki, és csak három poszton igazoltunk, akikkel kapcsolatban jeleztem a vezetőségnek, hogy szükségem van rájuk. Ajánlottak másokat is, de azt mondtam, adjunk bizalmat és lehetőséget a fejlődésre saját fiataljainknak. Gyors és modern kézilabdát szeretnék játszatni a csapatommal, kemény védekezéssel, pontos ellentámadásokkal.”

A felkészülési programot nem volt egyszerű megtervezni, mert a keret a vártnál később állt össze, végül sikerült lekötni öt edzőmeccset. A Fradi az idény előtt a NEKA, a Dabas, a Csurgó, a Nagybánya és a másodosztályú Százhalombatta együttesével csap össze.

A FERENCVÁROS FÉRFI KÉZILABDACSAPATÁNAK KERETE

Kapusok: Balogh Ádám, Magyar Bence, Mikler Krisztián. Jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz, Csanálosi Richárd, Kovács Boldizsár. Átlövők, irányítók: Bálint Bence, Elter Donát, Furka Máté, Horváth-Garaba Ádám, Koller Tamás, Konczos Máté, Lékai Máté, Mészáros Márk, Nagy Bence, Tarjányi Dániel, Tóth Péter. Beállók: Bodnár Géza, Győri Zsombor, Török Ákos. Balszélsők: Juhász Ádám, Kovacsics Péter, Síró Máté. Edző: Kiss György

FERENCVÁROS, 2026–2027

Érkezett: Bálint Bence (irányító, Gyöngyös), Bodnár Géza (beálló, Budai Farkasok), Mikler Krisztián (kapus, Gyöngyös). Távozott: Ancsin Gábor (jobbátlövő), Borbély Ádám (kapus, Győr), Csörgő Kristóf (irányító, Szeged), Debreczeni Dávid (beálló, Szigetszentmiklós), Füzi Dániel (beálló, Győr), Győri Kristóf (kapus, Győr), Győri Mátyás (irányító, Győr), Karai Miklós (beálló, Tatabánya), Prainer Viktor (balátlövő, Budai Farkasok)