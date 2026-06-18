Nemzeti Sportrádió

Kovács Dániel: Nem akartam két szék között a pad alá esni

CSERHÁTI ANDRÁSCSERHÁTI ANDRÁS
2026.06.18. 12:45
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Kovács Dániel a következő idényben a ciprusi edző osztályba feljutó Nea Szalaminában mutathatja meg, hogy mekkorát tud ugrani (Fotó: Czinege Melinda)
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Nyíregyháza légiósok Nea Szalamina Kovács Dániel
A legutóbb a Nyíregyháza Spartacusban védő Kovács Dániel a ciprusi élvonalban újonc Nea Szalaminában folytatja pályafutását, amelynél korábbi voloszi vezetőedzője, Ángel López ül a kispadon.

ÚJRA LÉGIÓSNAK ÁLLT Kovács Dániel: a legutóbb a Nyíregyháza Spartacusban szereplő 32 éves kapus a ciprusi élvonalban szereplő Nea Szalaminában folytatja karrierjét. Ez lesz a harmadik időszaka külföldön: utánpótlás-játékosként védett a brazil Fluminense korosztályos együtteseiben, majd 2024 januárjától másfél évig a görög élvonalbeli Voloszt erősítette.

Kovács Dániel amerikai barátnőjével New Yorkban

„Már néhány hete szóba került, hogy a Nea Szalaminába szerződöm, de ez akkor még csak amolyan tapogatózó beszélgetés volt, mintsem konkrét ajánlattétel – mondta lapunknak Kovács Dániel. –  Ezután vártam, s éppen New Yorkban töltöttem a pihenőmet, amikor Ángel López vezetőedző hívott, hogy mindenképpen meg akar szerezni. Ismerem a spanyol szakembert, még Voloszban dolgoztunk együtt, elmondta, első számú kapust keres, s rám gondolt, a csapatában akar látni. Jó viszonyt alakítottunk ki Görögországban, nyilván ez is döntő tényezőnek bizonyult, amikor rábólintottam az ajánlatra. Idehaza két klub akart szerződtetni, de egyik tárgyalás sem haladt a megfelelő ütemben, s miután nem akartam két szék között a pad alá esni, igent mondtam a Nea Szalaminának – egy plusz egy évre írtam alá. Bárkivel beszélgettem, azt mondta, Ciprus, így Larnaca is csodálatos hely, az emberek kedvesek, a tengerpart csodaszép, már csak a csapatnak kell jól szerepelnie… A Szalamina újonc, nagyon magabiztosan, huszonhárom pontos előnnyel nyerte meg a második ligát, ez jó jel. Az elsődleges cél nem lehet más, mint a biztos bennmaradás, s ha ez sikerül, merészebb terveket szövögethetünk. Úgy érzem, jó döntést hoztam, mert erős ligába kerültem.”     

A futballista hozzátette: a felkészülés július elején, míg a bajnokság augusztus közepén kezdődik, addig a pihenőjét tölti.

„Az amerikai barátnőmmel voltunk Zakinthoszon egy hetet, valamint New Yorkban is együtt lehettünk. Akkor is a városban voltunk, amikor a New York Knicks ötvenhárom év után lett ismét az NBA bajnoka a  döntőben a San Antonio Spurst legyőzve: életem egyik óriási élménye volt azt a felhajtást testközelből megtapasztalni. Szinte az egész város kint volt az utcákon, több helyen a falra vetítették ki a meccset – amikor akadozott a közvetítés, óriási volt a felháborodás… –, a bárok tömve voltak, máshol egy fagyizó elé tettek ki egy tévét, és odagyűltek az emberek. Olyan hely is akadt, ahol egy kosárpályára helyeztek el televíziót, s ott szurkoltak. Amikor biztossá vált a Knicks győzelme, őrületes buli kezdődött. Már hazajöttem Amerikából, csütörtökön utazom Nyíregyházára, elköszönök a most már korábbi társaktól, majd megyek vissza az Államokba a páromhoz, s onnan repülök Ciprusra – várom az új kalandot.” 

Jó idény a nyíregyháziakkal
Kovács Dániel fontos szerepet játszott abban, hogy a Nyíregyháza Spartacus magabiztos szerepléssel maradt bent az NB I-ben az előző idényben. A Szpari kapusa lapunk osztályzatai alapján a negyedik helyen végzett posztján (5.913) az élvonalban Szappanos Péter (Puskás Akadémia, 6.259) Gundel-Takács Bence (ZTE FC, 6.097) és Kovácsik Ádám (Paksi FC, 6.000) mögött.

 

 

Nyíregyháza légiósok Nea Szalamina Kovács Dániel
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