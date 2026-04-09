NS-infó: az olasz klub megvásárolja a magyar U-válogatott középpályás játékjogát

Az elmúlt napokban egyeztettek a Comónál Bősze Levente jövőjéről, és információink szerint az a döntés született, hogy az olasz klub végleg szerződteti Bősze Leventét.

A 17 éves védekező középpályást tavaly szeptemberben adták kölcsön a dunaszerdahelyiek, a Serie A meglepetéscsapatánál pedig élnek a vásárlás jogával.

A magyar U19-es válogatott Bősze egyelőre a Como Primaverát erősíti, ám elmondása szerint van esélye arra, hogy a felnőttek között is bemutatkozzon, méghozzá Cesc Fabregas irányítása alatt.