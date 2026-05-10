Fáklyákkal rohantak pályára a szurkolók, félbeszakították a prágai derbit

2026.05.10. 12:35
Ennek köszönhetően még nem bajnok a Slavia Praha (Fotó: Getty Images)
Slavia Praha cseh labdarúgás Sparta Praha
Szombaton félbeszakadt a Slavia Praha és a Sparta Praha közötti derbi, miután a hazai szurkolók több százan elfoglalták a pályát az utolsó percekben. A Fortuna Stadionban éppen a Slavia vezetett 3–2-re, és már csak másodpercek választották el a cseh bajnoki cím megszerzésétől.

A hazai drukkerek áttörték a biztonsági korlátokat, a pályára özönlöttek, közülük többen gyújtott fáklyákat vittek, és a vendégszektor felé rohantak. Pirotechnikai eszközöket is dobtak a nézőtérre, miközben mindkét csapat játékosai megpróbálták elhagyni a pályát.

A cseh rendőrség beavatkozott a rend helyreállítása érdekében, és közölte, hogy garázdaság gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak. Az illetékesek megerősítették, hogy a Sparta kapusa, Jakub Surovcik is célpontja volt a hazai szurkolóknak, és egy fáklyával megütötték.

Surovcik a közösségi médiában így fogalmazott: „Teljesen elfogadhatatlan, hogy valaki a mérkőzés közben fenyeget, ráadásul tettlegességig is fajul. Ezt az egészet jogi útra terelem.”

A játékvezető később lefújta a mérkőzést. A cseh sajtó beszámolói szerint a Sparta játékosai biztonságuk miatt féltek, és röviddel később rendőri kísérettel elhagyták a stadiont a csapatbuszon.

A Slavia elnöke, Jaroslav Tvrdik is támogatta a mérkőzés megszakítását. „Az ellenfél jelentett egy vagy két játékos elleni támadást. Szerintem jogos volt mérkőzés befejezésének döntése” – mondta Tvrdik, aki a történteket „szégyennek” nevezte.

 

