Bunda- és fogadási botrány Csehországban, élvonalbeli klub és játékvezető is érintett

FRISSÍTÉS: AZ FACR VEZETŐI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTTAK

A cseh szövetség elnöke elöljáróban leszögezte, hogy a nyomozást ők kezdeményezték.

„Az eljárást az FACR indította meg, s a kezdetektől fogva együttműködtünk a bűnüldöző szervekkel. (...) Az Etikai Bizottság összesen 47 eljárást indított meg, s mindez szerves része a cseh futball reformjának. Azért ülünk most itt, mert azt akarjuk, hogy maga az FACR is átláthatóan működjön. Mindent megfogunk tenni azért, hogy kigyomláljuk a fogadási maffiát és ennek helyi szervezőit a cseh futballból. A rendőrségi akció nem érint senkit a cseh labdarúgás vezetői közül, s minderről az UEFA-t is tájékoztattuk már a kezdetektől fogva” – fogalmazott David Trunda.

A cseh szövetség integritásáért felelős Kamil Javurek ezután elmondta, hogy mindezzel párhuzamosan az FACR egy belső vizsgálatot is lefolytatott az UEFA-val karöltve, biztosítva a hatóságokkal való együttműködést. Javurek hozzátette, hogy a razziák időzítésének nincs köze a cseh válogatott közelgő világbajnoki pótselejtezőihez.

Az FACR vezetése sajtótájékoztatón számolt be a részletekről (Fotó: Pavel Mazac/iSport.cz)

„A mi szempontunkból nézve egy hosszú, de sikeres nyomozás ért véget. A közösségi médiában korábban többször is figyelmeztettük a nyilvánosságot a gyanús meccsekkel kapcsolatban, de csak rendszerszintű beavatkozással volt esélyünk arra, hogy eltávolítsuk ezt a problémát a cseh ladbarúgásból. Külön köszönet jár a cseh rendőrségnek és az olomouci ügyészségnek. Hiszek benne, hogy az előttünk álló években Csehországnak nem lesznek bundázással kapcsolatos gondjai” – summázta a történteket Javurek.

Trunda újságírói kérdésre elmondta, hogy egyelőre nem tudni, hogy a mostani eljárásnak lesz-e hatása a jelenlegi idény eredményeire.

„Ezt most nem tudjuk megjósolni, meg kell várnunk az eljárás végét. Nem szolgálhatunk ma válasszal erre a kérdésre, mivel magunk sem tudjuk azokat” – mondta az FACR elnöke.

A cseh szövetség etikai bizottságát vezető Martin Holub mindehhez annyit tett hozzá, hogy elsősorban fogadási csalás áll a rendőrségi akció hátterében, de voltak példák „klasszikus” futballkorrupcióra, megbundázott meccsekre is.

Az infotbal.cz beszámolója szerint a cseh rendőrség, az Europol és az Interpol a hajnali óráktól kezdve folytat nagyszabású razziákat az ország teljes területén, külön hangsúlyt fektetve Morvaországra. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) korrupcióellenes hatóságának, valamint a Cseh Labdarúgó-szövetség (FACR) együttműködésével lefolytatott nyomozás a cseh labdarúgásban elterjedt bundázást, illetve fogadási csalást vizsgálja, s az ún. „korrupciós polip” csápjai az első információk alapján a cseh futball minden szintjére elérnek, az ifjúsági bajnokságoktól egészen az ország élvonaláig.

„Ma reggel hat órakor a cseh futball történetének talán legnagyobb beavatkozása kezdődött el az Europol és az Interpol részvételével, az UEFA bundázás ellen küzdő hatóságával együttműködve. A razziák 99 százaléka Morvaországot érinti, s emberek tucatjai érintettek. Mindez a FACR és a cseh rendőrség közös munkájának az eredménye. A FACR Etikai Bizottsága már ma elkezdi az eljárásokat, s több mint 40 labdarúgó, tisztségviselő, játékvezető és klub található az érintettek között az élvonaltól a negyedosztályig és az ifjúsági bajnokságokig” – olvasható az FACR elnökének, David Trundának a cseh szövetség Végrehajtó Bizottságának a tagjaihoz küldött telefonos üzenetében, amelyet az iSport.cz hozott nyilvánosságra. Ugyanezen forrás szerint a mai rendőrségi akciót egy három évig tartó nyomozás előzte meg.

A már említett forrás hozzáteszi, hogy a fogadási csalások hátterében az ázsiai fogadási maffiák állnak, de azt is fontos megjegyezni, hogy morvaországi futballvezetőket már az FACR előző vezetése is figyelmeztette a tapasztalt rendellenességekre.

„Jelenleg számos büntetőjogi eljárás van folyamatban, így házkutatások és kihallgatások is zajlanak számos csehországi és külföldi helyszínen” – idézi az iSport.cz Radim Dragoun olomouci főügyészt.

Az iSport.cz által megnevezett gyanúsítottak között van Jan Wolf, Karviná város polgármestere is – az élvonalbeli MFK Karviná csapatát ugyanis a város önkormányzata birtokolja. Jelen állás szerint a Karviná az egyetlen élvonalbeli klub, amely érintett a razziákban, s a klub egyik játékosát, Samuel Sigutot is a gyanúsítottak között emlegeti a portál. A razziákban előállított játékvezetők közül Jan Vsetecka a legnagyobb név – a 33 éves játékvezető a jelenlegi idényben 17 élvonalbeli bajnokin bíráskodott, s ebben az évben került be a nemzetközi szövetség (FIFA) játékvezetői keretébe.