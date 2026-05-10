Gruber Zsombor: Kicsit bosszankodtam, mert én voltam kijelölve a tizenegyesre

A Ferencváros hosszabbításban szerzett góllal győzte le 1–0-ra a ZTE-t a Magyar Kupa döntőjében. Gruber Zsombor nyakába először került kupaaranyérem, az FTC támadója már nagyon vágyott erre a győzelemre, és feltett szándéka, hogy néhány nap múlva újabb címet szerezzen. Gruber az NSO Tv kérdésére elárulta azt is, hogyan élte meg a kihagyott büntetőt.

MOL MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után

Budapest, Puskás Aréna, 49 858 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)

FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai G., 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani, 79.), Rommens (Corbu, 91.), O'Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph (Lisztes, 106.), Gruber (Yusuf, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane

ZTE: Gundel-Takács – Csonka A. (David López, 91.), Akpe Victory, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Alfonso, 110.), Szendrei N., Amato, Skribek – Maxsuell (Lima, 63.), Joao Victor (Teixeira, 90.). Vezetőedző: Nuno Campos

Gólszerző: Raemaekers (111.)