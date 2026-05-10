Nemzeti Sportrádió

Gruber Zsombor: Kicsit bosszankodtam, mert én voltam kijelölve a tizenegyesre

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.05.10. 08:11
null
Gruber Zsombor szeirnt Yusufnak magasabban kellett volna meglőnie a labdát a tizenegyesnél (Fotó: NSO Tv)
Címkék
ZTE Magyar Kupa NB I Gruber Zsombor Ferencváros
A Ferencváros hosszabbításban szerzett góllal győzte le 1–0-ra a ZTE-t a Magyar Kupa döntőjében. Gruber Zsombor nyakába először került kupaaranyérem, az FTC támadója már nagyon vágyott erre a győzelemre, és feltett szándéka, hogy néhány nap múlva újabb címet szerezzen. Gruber az NSO Tv kérdésére elárulta azt is, hogyan élte meg a kihagyott büntetőt.

MOL MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
Budapest, Puskás Aréna, 49 858 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai G., 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani, 79.), Rommens (Corbu, 91.), O'Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph (Lisztes, 106.), Gruber (Yusuf, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane
ZTE: Gundel-Takács Csonka A. (David López, 91.), Akpe Victory, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Alfonso, 110.), Szendrei N., Amato, Skribek – Maxsuell (Lima, 63.), Joao Victor (Teixeira, 90.). Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerző: Raemaekers (111.)

Kapcsolódó tartalom

Gundel-Takács tizenegyest védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

A Ferencváros 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát – hosszabbításban egy góllal múlta felül a Zalaegerszeget.

Robbie Keane és Hajnal Tamás is beszélt a kupasiker értékéről; a ZTE-nél úgy számolnak, Campos marad

Damián Pedrosa, a ZTE FC tulajdonosa a Nemzeti Sportnak elmondta, a következő idényben megpróbálják elhódítani a Magyar Kupát.

 

ZTE Magyar Kupa NB I Gruber Zsombor Ferencváros
Legfrissebb hírek

Hajnal Tamás: Bántott minket, hogy az előző két döntőt nem tudtuk megnyerni

Labdarúgó NB I
10 perce

Gundel-Takács Bence: Jövő héten megpróbálunk ismét borsot törni a Ferencváros orra alá!

Labdarúgó NB I
40 perce

Robbie Keane és Hajnal Tamás is beszélt a kupasiker értékéről; a ZTE-nél úgy számolnak, Campos marad

Labdarúgó NB I
3 órája

Vesztes nem volt – Bodnár Zalán jegyzete

Labdarúgó NB I
10 órája

Kubatov Gábor: A Fradiban az ezüstérem nem jelent semmit

Labdarúgó NB I
12 órája

Kihagytak egy büntetőt, de Raemaekers megszerezte a győztes gólt a Fradinak – videó

Labdarúgó NB I
13 órája

Gundel-Takács tizenegyest védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Labdarúgó NB I
13 órája

MK-döntő: Rommens ismét kezd a Fradiban, brazilokkal támad a ZTE

Labdarúgó NB I
17 órája
Ezek is érdekelhetik