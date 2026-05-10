Robbie Keane és Hajnal Tamás is beszélt a kupasiker értékéről; a ZTE-nél úgy számolnak, Campos marad

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a kupagyőzelem kapcsán arról is beszélt, hogy az idény még inkább ismertté tette a klubot egész Európában.

– Nagyon elázott a döntőre készült pólója…

– Persze, a játékosok minden irányból lelocsoltak pezsgővel… – mondta az ünneplés nyomait szó szerint magán viselő ferencvárosi vezetőedző, Robbie Keane.

– Mit jelent önnek ez a Magyar Kupa-diadal annak tudatában, hogy egy évvel ezelőtt elveszítette csapatával a finálét?

– Nos, ez most a mindent jelenti nekem! Fantasztikus volt ez a döntő, nagyon boldog vagyok! Hol van ilyen közönség egy kupadöntőn? Rendben, Angliában van. Na de azon kívül? Szenzációs ebben az atmoszférában játszani, és én azért jöttem ide, hogy trófeákhoz segítsem a csapatot. A két félidő alatt vérbeli kupadöntőt játszottunk, és sokszor alakul úgy egy mérkőzés, hogy hiába érdemel a csapat győzelmet, nem tudja megnyerni a találkozót. Ám a hosszabbításban a minőség és a fittség terén látott különbség már a javunkra billentette a mérleg nyelvét.

– Mit kért a játékosaitól a hosszabbítás előtt, és hogyan élte meg a kihagyott tizenegyest?

– A cserejátékosok kivétel nélkül energiát adtak a csapatnak, úgy éreztem, hogy az ellenfél talán jobban fárad. A tizenegyes? Előfordul, hogy kimarad, de nagy bátorság kell odaállni.

– Ha valaki szombat délelőtt azt mondja önnek, hogy egyetlen gól születik a kupadöntőben, és azt Toon Raemaekers szerzi, mit szólt volna?

– A szakmai stáb minden tagja, velem együtt, folyamatosan mondogatta Toonnak: próbálkozzon, tüzeljen, mert nemsokára meglesz az első gólja. Egyszerűen nem volt szerencséje, de mi pontosan láttuk, milyen kivételesen jó a rúgótechnikája, csak eddig elkerülte a szerencse. Eszembe jut egy szituáció a Paks ellen, ott már nagyon közel volt ahhoz, hogy a kapuba találjon, de így utólag azt mondom, ha egy gólt szerez, akkor az itt, ebben a stadionban, a kupadöntőben szülessen, és azzal a csapat nyerje meg a Magyar Kupát.

– Van még egy bajnoki mérkőzésük, ráadásul az is a ZTE ellen, és az is nagyon fontos a Ferencváros számára. A záró forduló előtt hogyan értékeli ezt az idényt?

– Most voltunk a legsikeresebbek Európában, a nemzetközi kupában elért eredményeknek köszönhetően nagyon megnőtt a tisztelete a klubnak a kontinensen. Neves együttesek, edzők érdeklődnek a Ferencváros iránt. Megnyertük a Magyar Kupát, az előző három évben nekem ez már a negyedik trófea, így azt gondolom, sikeres év van mögöttünk. A lényeg persze a bajnoki cím, tudjuk, hogy ott már nem csak mi alakítjuk a sorsunkat, de megpróbálunk azon a mérkőzésen is a feladatunkra koncentrálni.

A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos ezúttal is az egerszegi csapat játékosainak odaadó futballját emelte ki, és nem érzett csalódottságot a vereség miatt.

– Hogyan érzi magát, néhány perccel a döntő után?

– Százhúsz percig méltó ellenfele voltunk a Ferencvárosnak, és úgy gondolom, ez egy gyönyörű finálé volt, amelyet végül sajnos elvesztettünk– mondta a ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos. – Nincs okom kritizálni a játékosokat, mert mindent megtettek.

– Befolyásolhatta a mérkőzés kimenetelét, hogy a hosszabbításban a Ferencváros tűnt frissebbnek?

– Portugáliából jöttem, jól ismerem a Braga csapatát, és láttam, hogy a Ferencváros milyen teljesítményre képes minőségi ellenféllel szemben. Az FTC más szint, ez nem kétséges. Elég, ha azt mondom, Mohammed Abu Fani a kispadon ült, és csak a mérkőzés végére szállt be – mindenki tudja, milyen játékosok alkotják a két csapat keretét. Nálunk többen húsz év körüliek, akik most játszhattak életükben először ilyen légkörben, ebben a stadionban, ekkora tétért zajló mérkőzést, és szerintem minden dicséretet megérdemelnek, hogy százhúsz percen keresztül tartották magukat.

– Mit kért a játékosoktól a hosszabbítás előtt? Hogyan élte meg a tizenegyes körüli szituációt? Számított arra, hogy Gundel-Takács Bence védése mentális erőt ad a csapatának?

– Néhány taktikai részletet megbeszéltünk, mi is érzékeltük, hogy egy-két játékos fáradt. A tizenegyes hárítása egyértelműen nagy löketet adott.

– Hogyan emlékszik vissza a mérkőzést eldöntő gólra? Kívülről úgy tűnt, a játékvezető először kirúgást jelez.

– Valóban, néhány játékosom azt hihette, hogy miénk a labda, de a szöglet volt a helyes ítélet. Talán a tapasztalatlanságnak is betudható, hogy ebben a szituációban nem reagált mindenki kellően gyorsan. Ezzel együtt úgy gondolom, megmutattuk, miért jutottunk el idáig, és azt éreztem, azért is ünnepli ilyen nagyon a Ferencváros ezt a kupagyőzelmet, mert nagyon nagy küzdelemre késztettük. Nincs bennünk csalódottság. Tudtuk, hogy nehéz lesz, de úgy érkeztünk Budapestre, hogy megnyerhetjük a mérkőzést, és ezért mindent meg is tettünk, amivel kivívtuk a ferencvárosiak tiszteletét is.

