Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane és Hajnal Tamás is beszélt a kupasiker értékéről; a ZTE-nél úgy számolnak, Campos marad

2026.05.10. 07:15
null
Robbie Keane (balra) és Nuno Campos (Fotó: Török Attila)
Címkék
ZTE Nuno Campos Damián Pedrosa Magyar Kupa Ferencváros
A Ferencváros–ZTE (1–0) Magyar Kupa-döntőt követő sajtótájékoztatón a két vezetőedző, Robbie Keane és Nuno Campos értékeltek, míg az interjúzónában egy-egy játékos és sportvezető is válaszolt a Nemzeti Sport kérdéseire.

 

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a kupagyőzelem kapcsán arról is beszélt, hogy az idény még inkább ismertté tette a klubot egész Európában.

– Nagyon elázott a döntőre készült pólója…  
– Persze, a játékosok minden irányból lelocsoltak pezsgővel… – mondta az ünneplés nyomait szó szerint magán viselő ferencvárosi vezetőedző, Robbie Keane.

–  Mit jelent önnek ez a Magyar Kupa-diadal annak tudatában, hogy egy évvel ezelőtt elveszítette csapatával a finálét?     
– Nos, ez most a mindent jelenti nekem! Fantasztikus volt ez a döntő, nagyon boldog vagyok! Hol van ilyen közönség egy kupadöntőn? Rendben, Angliában van. Na de azon kívül? Szenzációs ebben az atmoszférában játszani, és én azért jöttem ide, hogy trófeákhoz segítsem a csapatot. A két félidő alatt vérbeli kupadöntőt játszottunk, és sokszor alakul úgy egy mérkőzés, hogy hiába érdemel a csapat győzelmet, nem tudja megnyerni a találkozót. Ám a hosszabbításban a minőség és a fittség terén látott különbség már a javunkra billentette a mérleg nyelvét.

– Mit kért a játékosaitól a hosszabbítás előtt, és hogyan élte meg a kihagyott tizenegyest?     
– A cserejátékosok kivétel nélkül energiát adtak a csapatnak, úgy éreztem, hogy az ellenfél talán jobban fárad. A tizenegyes? Előfordul, hogy kimarad, de nagy bátorság kell odaállni. 

–  Ha valaki szombat délelőtt azt mondja önnek, hogy egyetlen gól születik a kupadöntőben, és azt Toon Raemaekers szerzi, mit szólt volna?     
– A szakmai stáb minden tagja, velem együtt, folyamatosan mondogatta Toonnak: próbálkozzon, tüzeljen, mert nemsokára meglesz az első gólja. Egyszerűen nem volt szerencséje, de mi pontosan láttuk, milyen kivételesen jó a rúgótechnikája, csak eddig elkerülte a szerencse. Eszembe jut egy szituáció a Paks ellen, ott már nagyon közel volt ahhoz, hogy a kapuba találjon, de így utólag azt mondom, ha egy gólt szerez, akkor az itt, ebben a stadionban, a kupadöntőben szülessen, és azzal a csapat nyerje meg a Magyar Kupát.

– Van még egy bajnoki mérkőzésük, ráadásul az is a ZTE ellen, és az is nagyon fontos a Ferencváros számára. A záró forduló előtt hogyan értékeli ezt az idényt?     
– Most voltunk a legsikeresebbek Európában, a nemzetközi kupában elért eredményeknek köszönhetően nagyon megnőtt a tisztelete a klubnak a kontinensen. Neves együttesek, edzők érdeklődnek a Ferencváros iránt. Megnyertük a Magyar Kupát, az előző három évben nekem ez már a negyedik trófea, így azt gondolom, sikeres év van mögöttünk. A lényeg persze a bajnoki cím, tudjuk, hogy ott már nem csak mi alakítjuk a sorsunkat, de megpróbálunk azon a mérkőzésen is a feladatunkra koncentrálni. 

A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos ezúttal is az egerszegi csapat játékosainak odaadó futballját emelte ki, és nem érzett csalódottságot a vereség miatt.

– Hogyan érzi magát, néhány perccel a döntő után?     
– Százhúsz percig méltó ellenfele voltunk a Ferencvárosnak, és úgy gondolom, ez egy gyönyörű finálé volt, amelyet végül sajnos elvesztettünk– mondta a ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos. –  Nincs okom kritizálni a játékosokat, mert mindent megtettek.

–  Befolyásolhatta a mérkőzés kimenetelét, hogy a hosszabbításban a Ferencváros tűnt frissebbnek?     
– Portugáliából jöttem, jól ismerem a Braga csapatát, és láttam, hogy a Ferencváros milyen teljesítményre képes minőségi ellenféllel szemben. Az FTC más szint, ez nem kétséges. Elég, ha azt mondom, Mohammed Abu Fani a kispadon ült, és csak a mérkőzés végére szállt be – mindenki tudja, milyen játékosok alkotják a két csapat keretét. Nálunk többen húsz év körüliek, akik most játszhattak életükben először ilyen légkörben, ebben a stadionban, ekkora tétért zajló mérkőzést, és szerintem minden dicséretet megérdemelnek, hogy százhúsz percen keresztül tartották magukat.

– Mit kért a játékosoktól a hosszabbítás előtt? Hogyan élte meg a tizenegyes körüli szituációt? Számított arra, hogy Gundel-Takács Bence védése mentális erőt ad a csapatának?     
– Néhány taktikai részletet megbeszéltünk, mi is érzékeltük, hogy egy-két játékos fáradt. A tizenegyes hárítása egyértelműen nagy löketet adott.

– Hogyan emlékszik vissza a mérkőzést eldöntő gólra? Kívülről úgy tűnt, a játékvezető először kirúgást jelez.      
– Valóban, néhány játékosom azt hihette, hogy miénk a labda, de a szöglet volt a helyes ítélet. Talán a tapasztalatlanságnak is betudható, hogy ebben a szituációban nem reagált mindenki kellően gyorsan. Ezzel együtt úgy gondolom, megmutattuk, miért jutottunk el idáig, és azt éreztem, azért is ünnepli ilyen nagyon a Ferencváros ezt a kupagyőzelmet, mert nagyon nagy küzdelemre késztettük. Nincs bennünk csalódottság. Tudtuk, hogy nehéz lesz, de úgy érkeztünk Budapestre, hogy megnyerhetjük a mérkőzést, és ezért mindent meg is tettünk, amivel kivívtuk a ferencvárosiak tiszteletét is. 
 

Kapcsolódó tartalom

Gundel-Takács tizenegyest védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

A Ferencváros 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát – hosszabbításban egy góllal múlta felül a Zalaegerszeget.

Kubatov Gábor: A Fradiban az ezüstérem nem jelent semmit

Toon Raemaekers elsőre azt hitte, a lelátón köt ki a lövése. Robbie Keane-t nem érdekli a kihagyott tizenegyes. Nuno Campos a jövőjéről is beszélt.

A Mol Magyar Kupa döntője után a Ferencvárostól a győztes gólt szerző Toon Raemaekers (először volt eredményes az FTC-ben…), az ezüst­érmes ZTE-től pedig Akpe Victory nyilatkozott az újságíróknak a negyes zónában.

„Nagyon boldog vagyok a kupagyőzelem miatt, rengeteget dolgoztunk ezért a sikerért – mondta Toon Raemaekers az újságíróknak. – Mindkét csapatnak nehéz mérkőzés volt, jó együttes a Zalaegerszeg, szép futballt játszik, most is gyors akciókat vezetett, de mindent egybevéve nekünk nagyobb helyzeteink voltak. Megérdemeltük a győzelmet. A gólom? Teljesen üresen voltam, remek átadást kaptam Mohammed Abu Fanitól, szerencsére sikerült betalálnom. Élvezzük ezt a pillanatot. Ami a bajnoki címet illeti, bízunk a Kisvárdában, nekünk pedig jövő héten ismét le kell győznünk a Zalaegerszeget.”     

A ZTE-ben Gundel-Takács Bence és Akpe Victory kiemelkedően teljesített, a zalai védelem vezére volt.

 „Nem vagyok elégedett, nem sikerült megnyernünk a Magyar Kupát, de büszke vagyok a csapatra – mondta lapunknak a nigériai védő. – Nem volt könnyű dolga a Ferencvárosnak, amely kitűnő csapat, tele topjátékossal. Nekünk fejlődnünk kell, ki kell javítani a hibákat és meglátjuk, hogy mi történik az utolsó fordulóban az Üllői úton. A gól? A játékvezető először kirúgást mutatott, majd szöglet lett belőle… Ezen már nem tudunk változtatni, jövőre megint megpróbáljuk megnyerni a Magyar Kupát. Összességében büszke és elégedett vagyok a csapat teljesítményére.”  

Hajnal Tamás a Ferencváros sportigazgatója az interjúzónában a kimaradt tizenegyesről is beszélt.

 „Egy döntő mindig nehéz, a ZTE pedig jó csapat, ezt bebizonyította már a bajnokságban is. Örülök, hogy a hosszabbításban sikerült megnyernünk a mérkőzést. Toon Raemaekers rúgótechnikája remek, ezt edzéseken is megmutatta már. Feszült voltam a tizenegyesünknél, de az nagy fegyvertény, hogy a csapat a végén el tudta dönteni a meccset. Bántott minket az előző két elveszített döntő, a nemzetközi kupaindulás miatt is nagy jelentősége volt a Magyar Kupának, ezzel az Európa-liga már megvan.” 

Damián Pedrosa, a ZTE FC tulajdonosa lapunknak elmondta, büszke a csapatra, a következő idényben megpróbálják elhódítani a Magyar Kupát, és hozzátette, a pletykák ellenére Nuno Campos vezetőedző marad, 2027-ig szerződése van a klubbal.   

MOL MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
Budapest, Puskás Aréna, 49 858 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
FERENCVÁROS: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai G., 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani, 79.), Rommens (Corbu, 91.), O'Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph (Lisztes, 106.), Gruber (Yusuf, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane
ZALAEGERSZEG: Gundel-Takács Csonka (David López, 91.), Akpe, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Alfonso, 110.), Szendrei, Amato, Skribek – Maxusell (Daniel Lima, 63.), Joao Victor (Teixeira, 90.). Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerző: Raemaekers (111.)

ZTE Nuno Campos Damián Pedrosa Magyar Kupa Ferencváros
Legfrissebb hírek

Hajnal Tamás: Bántott minket, hogy az előző két döntőt nem tudtuk megnyerni

Labdarúgó NB I
10 perce

Gundel-Takács Bence: Jövő héten megpróbálunk ismét borsot törni a Ferencváros orra alá!

Labdarúgó NB I
40 perce

Gruber Zsombor: Kicsit bosszankodtam, mert én voltam kijelölve a tizenegyesre

Labdarúgó NB I
2 órája

Vesztes nem volt – Bodnár Zalán jegyzete

Labdarúgó NB I
10 órája

Kubatov Gábor: A Fradiban az ezüstérem nem jelent semmit

Labdarúgó NB I
12 órája

Kihagytak egy büntetőt, de Raemaekers megszerezte a győztes gólt a Fradinak – videó

Labdarúgó NB I
13 órája

Gundel-Takács tizenegyest védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Labdarúgó NB I
13 órája

MK-döntő: Rommens ismét kezd a Fradiban, brazilokkal támad a ZTE

Labdarúgó NB I
17 órája
Ezek is érdekelhetik