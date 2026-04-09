Verstappen versenymérnöke riválisnál folytathatja – sajtóhír
A megbízható holland lap, a De Telegraaf szerint Gianpiero Lambiase – aki több mint egy évtizede dolgozik együtt a négyszeres világbajnok Max Verstappennel – az eddiginél jövedelmezőbb szerződést fogad el a McLarennél. A váltás azonban nem azonnali, jelen állás szerint akár 2028-ig is elhúzódhat.
Bár egyes hírek szerint Lambiase a wokingi istállónál akár át is vehetné Andrea Stella helyét csapatfőnökként, ezt több forrás cáfolta. Stella pozíciója stabil, és nem várható, hogy a közeljövőben távozik. Sokkal valószínűbb, hogy Lambiase vezető versenymérnöknek érkezik.
A brit istállónál Lambiase több korábbi kollégájával is újra együtt dolgozhat, köztük Rob Marshalllal és Will Courtenayjal, akik már korábban átszerződtek a McLarenhez.
Lambiase lehetséges távozása csak egy újabb fejezet a Red Bull átalakulásában. A közelmúltban több kulcsember is elhagyta a csapatot:
- Ole Schack, Verstappen szerelője több mint 20 év után mondott fel a Red Bullnál, állítólag a csapaton belüli hangulat megváltozása miatt;
- a korábbi csapatfőnök, Christian Horner menesztése is nagy törést okozott;
- a tulajdonosi átrendeződés után Laurent Mekies került a csapat élére Oliver Mintzlaff döntése nyomán;
- a legendás tanácsadó, Helmut Marko is távozott, lezárva egy korszakot, amely még Dietrich Mateschitz nevéhez kötődött.
Mit jelent ez Verstappen számára?
Lambiase és Verstappen párosa az elmúlt évek egyik legsikeresebb mérnök–versenyző együttműködése volt a Formula–1-ben. A brit szakember távozása – még ha csak két év múlva is valósul meg – hosszú távon nagy hatással lehet a holland világbajnokra és a Red Bull versenyképességére.
A következő évek így nemcsak technikai, hanem szervezeti szempontból is kulcsfontosságúak lehetnek az F1 egyik domináns csapata számára.