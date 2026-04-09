Nemzeti Sportrádió

Verstappen versenymérnöke riválisnál folytathatja – sajtóhír

ROCK PÉTER
2026.04.09. 11:45
Gianpiero Lambiase kulcsszerepet vállalt Max Verstappen sikereiben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Gianpiero Lambiase McLaren Max Verstappen Red Bull
Jelentős átalakulás körvonalazódik a Formula–1-ben szereplő Red Bull Racing háza táján: a csapat ikonikus versenymérnöke, Gianpiero Lambiase a hírek szerint a rivális McLarenhez igazol.

A megbízható holland lap, a De Telegraaf szerint Gianpiero Lambiase – aki több mint egy évtizede dolgozik együtt a négyszeres világbajnok Max Verstappennel – az eddiginél jövedelmezőbb szerződést fogad el a McLarennél. A váltás azonban nem azonnali, jelen állás szerint akár 2028-ig is elhúzódhat.

Bár egyes hírek szerint Lambiase a wokingi istállónál akár át is vehetné Andrea Stella helyét csapatfőnökként, ezt több forrás cáfolta. Stella pozíciója stabil, és nem várható, hogy a közeljövőben távozik. Sokkal valószínűbb, hogy Lambiase vezető versenymérnöknek érkezik.

A brit istállónál Lambiase több korábbi kollégájával is újra együtt dolgozhat, köztük Rob Marshalllal és Will Courtenayjal, akik már korábban átszerződtek a McLarenhez.


Lambiase lehetséges távozása csak egy újabb fejezet a Red Bull átalakulásában. A közelmúltban több kulcsember is elhagyta a csapatot:

  • Ole Schack, Verstappen szerelője több mint 20 év után mondott fel a Red Bullnál, állítólag a csapaton belüli hangulat megváltozása miatt;
  • a korábbi csapatfőnök, Christian Horner menesztése is nagy törést okozott;
  • a tulajdonosi átrendeződés után Laurent Mekies került a csapat élére Oliver Mintzlaff döntése nyomán;
  • a legendás tanácsadó, Helmut Marko is távozott, lezárva egy korszakot, amely még Dietrich Mateschitz nevéhez kötődött.
Lambiase és Verstappen párosa az elmúlt évek egyik legsikeresebb mérnök–versenyző együttműködése volt a Formula–1-ben. A brit szakember távozása – még ha csak két év múlva is valósul meg – hosszú távon nagy hatással lehet a holland világbajnokra és a Red Bull versenyképességére.

A következő évek így nemcsak technikai, hanem szervezeti szempontból is kulcsfontosságúak lehetnek az F1 egyik domináns csapata számára.

Gianpiero Lambiase McLaren Max Verstappen Red Bull
Ezek is érdekelhetik