Verstappen versenymérnöke riválisnál folytathatja – sajtóhír

A megbízható holland lap, a De Telegraaf szerint Gianpiero Lambiase – aki több mint egy évtizede dolgozik együtt a négyszeres világbajnok Max Verstappennel – az eddiginél jövedelmezőbb szerződést fogad el a McLarennél. A váltás azonban nem azonnali, jelen állás szerint akár 2028-ig is elhúzódhat.

Bár egyes hírek szerint Lambiase a wokingi istállónál akár át is vehetné Andrea Stella helyét csapatfőnökként, ezt több forrás cáfolta. Stella pozíciója stabil, és nem várható, hogy a közeljövőben távozik. Sokkal valószínűbb, hogy Lambiase vezető versenymérnöknek érkezik.

A brit istállónál Lambiase több korábbi kollégájával is újra együtt dolgozhat, köztük Rob Marshalllal és Will Courtenayjal, akik már korábban átszerződtek a McLarenhez.



Lambiase lehetséges távozása csak egy újabb fejezet a Red Bull átalakulásában. A közelmúltban több kulcsember is elhagyta a csapatot: