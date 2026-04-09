Kisvárda: hamarosan újra edzésbe állhat Pintér Filip

2026.04.09. 15:05
Pintér Filip hamarosan újra edzhet (Fotó: Czinege Melinda)
Sem élettani, sem ortopédiai problémát nem találtak a vizsgálatok a Kisvárda támadójánál, Pintér Filipnél, aki múlt szombaton, a labdarúgó NB I 28. fordulójában játszott mérkőzésen szenvedett combsérülést, majd a találkozó végén rosszul lett – közölte honlapján a kelet-magyarországi klub. A játékos jelenleg rehabilitációs munkát végez, visszatérésének időpontja attól függ, milyen gyorsan szívódik fel a lábában keletkezett vérömleny.

Átesett az orvosi vizsgálatokon Pintér Filip, aki a szombati, Zalaegerszeggel szemben 2–0-ra elvesztett bajnoki mérkőzésen egy ütközés következében sérült meg, nem sokkal azután, hogy a második félidő derekán csereként pályára lépett – írja a szabolcsi klub hivatalos honlapja. A portál megemlíti: a 20 éves csatárral szemben az egerszegiek védője, Harangi Aiden szabálytalankodott a félpályánál, és végül mindkét játékost le kellett cserélni, a ZTE futballistáját váll-, Pintér Filipet combsérülés miatt.

„A Vasastól kölcsönben Kisvárdán szereplő támadónál szerencsére sem élettani, sem ortopédiai problémát nem találtak, viszont az ütközés erejétől meglehetősen nagy vérömleny keletkezett a combjában, ennek a megléte és gyors terjedése okozhatta a meccs végi rosszullétét is. Játékosunk egyelőre rehabilitációs munkát végez, teljes értékű visszatérése annak a függvénye, hogy milyen gyorsan szívódik fel a vérömleny a lábában. Pintér Filipnek – ahogy a Zalaegerszeg játékosának, Harangi Aidennek is – mielőbbi teljes felépülést kívánunk!” – áll a Kisvárda közleményében.

2026.04.04. 18:49

A Kisvárda közleményt adott ki Pintér Filip állapotáról

„Vannak a futballnál is fontosabb dolgok a világon, a legfontosabb pedig az egészség.”

 

Elaltatta magát a DVTK, a Puskás Akadémia a hajrában fordított Miskolcon

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 16:28

Révész Attila bírózott, Nuno Campos a szurkolókat dicsérte a ZTE–Kisvárda bajnoki után

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 11:53

Az utolsó pillanatokban lőtt góllal mentett meg egy pontot az MTK Újpesten

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 21:30

Szendrei és Böde is duplázott, a Paks a végére kiütötte a Barcikát

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 18:57

A Kisvárda közleményt adott ki Pintér Filip állapotáról

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 18:49

Út a dobogóra: a ZTE a Kisvárda legyőzése után a harmadik helyre lépett az NB I-es tabellán!

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 16:24

Dobogósok csatája: a Loki az Üllői út után Debrecenben is legyőzné az FTC-t

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 10:30

Bodnár Gergő: Ha az Újpest hív, arra nem lehet nemet mondani

Labdarúgó NB I
2026.03.31. 12:14
Ezek is érdekelhetik