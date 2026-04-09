Kisvárda: hamarosan újra edzésbe állhat Pintér Filip

Átesett az orvosi vizsgálatokon Pintér Filip, aki a szombati, Zalaegerszeggel szemben 2–0-ra elvesztett bajnoki mérkőzésen egy ütközés következében sérült meg, nem sokkal azután, hogy a második félidő derekán csereként pályára lépett – írja a szabolcsi klub hivatalos honlapja. A portál megemlíti: a 20 éves csatárral szemben az egerszegiek védője, Harangi Aiden szabálytalankodott a félpályánál, és végül mindkét játékost le kellett cserélni, a ZTE futballistáját váll-, Pintér Filipet combsérülés miatt.

„A Vasastól kölcsönben Kisvárdán szereplő támadónál szerencsére sem élettani, sem ortopédiai problémát nem találtak, viszont az ütközés erejétől meglehetősen nagy vérömleny keletkezett a combjában, ennek a megléte és gyors terjedése okozhatta a meccs végi rosszullétét is. Játékosunk egyelőre rehabilitációs munkát végez, teljes értékű visszatérése annak a függvénye, hogy milyen gyorsan szívódik fel a vérömleny a lábában. Pintér Filipnek – ahogy a Zalaegerszeg játékosának, Harangi Aidennek is – mielőbbi teljes felépülést kívánunk!” – áll a Kisvárda közleményében.