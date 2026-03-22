A betegséghullám visszavetette a DAC-ot, Szánthó Regő gólpasszával száguld a Zsolna

A hétvégi rangadón a Zsolna bizonyult jobbnak. „Úgy gondolom, végig domináltunk. Helyzeteket dolgoztunk ki, a DAC-nak volt egy kapufája, de azon kívül nem emlékszem nagyobb lehetőségükre” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Szánthó Regő, aki a 67. percben állt be.

„Úgy érzem, jól szálltam be, és örülök, hogy egy gólpasszal hozzá tudtam tenni a játékhoz. Külön öröm, hogy Daninak (Homet Ruz Daniel – szerk.) adhattam, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Nagyon örülök a góljának, és gratulálok neki” – tette hozzá a magyar játékos.

Szánthó Regő és Homet Ruz Daniel (Fotó: MSK Zilina)

A 25 éves középpályás remekül szállt be a mérkőzésbe, az osztályzatok alapján is a legjobbak közé tartozott. Többször is próbálkozhatott volna lövéssel. „Igen, de nem volt igazán tiszta lövőhelyzetem, inkább visszapasszoltam a labdát a társaimnak. Nagyon örülök a magabiztos győzelemnek és annak, hogy folytattuk a jó sorozatunkat.”

Két hete változott a szakmai stáb összetétele Zsolnán, az addigi pályaedzők távoztak. A csapat azonban ezt követően még jobb formába lendült: négy tétmeccsen négy győzelmet aratott, ráadásul az éllovas Slovant is legyőzte.

„Nem gondolom, hogy a jó sorozatunk összefügg a pályaedzők távozásával. Sajnálom, ami történt, de ilyen a futball. Szerencsére nem vetett vissza minket. Inkább azt sajnálom, hogy most válogatott szünet következik, mert nagyon jó formában vagyunk. Bízom benne, hogy utána ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. A Szlovák Kupában is jól állunk, és ha bejutunk a döntőbe, hazai pályán harcolhatunk a trófeáért. A bajnokságban is szeretnénk tovább javítani a helyezésünkön” – mondta Szánthó.