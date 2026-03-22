A betegséghullám visszavetette a DAC-ot, Szánthó Regő gólpasszával száguld a Zsolna
A hétvégi rangadón a Zsolna bizonyult jobbnak. „Úgy gondolom, végig domináltunk. Helyzeteket dolgoztunk ki, a DAC-nak volt egy kapufája, de azon kívül nem emlékszem nagyobb lehetőségükre” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Szánthó Regő, aki a 67. percben állt be.
„Úgy érzem, jól szálltam be, és örülök, hogy egy gólpasszal hozzá tudtam tenni a játékhoz. Külön öröm, hogy Daninak (Homet Ruz Daniel – szerk.) adhattam, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Nagyon örülök a góljának, és gratulálok neki” – tette hozzá a magyar játékos.
A 25 éves középpályás remekül szállt be a mérkőzésbe, az osztályzatok alapján is a legjobbak közé tartozott. Többször is próbálkozhatott volna lövéssel. „Igen, de nem volt igazán tiszta lövőhelyzetem, inkább visszapasszoltam a labdát a társaimnak. Nagyon örülök a magabiztos győzelemnek és annak, hogy folytattuk a jó sorozatunkat.”
Két hete változott a szakmai stáb összetétele Zsolnán, az addigi pályaedzők távoztak. A csapat azonban ezt követően még jobb formába lendült: négy tétmeccsen négy győzelmet aratott, ráadásul az éllovas Slovant is legyőzte.
„Nem gondolom, hogy a jó sorozatunk összefügg a pályaedzők távozásával. Sajnálom, ami történt, de ilyen a futball. Szerencsére nem vetett vissza minket. Inkább azt sajnálom, hogy most válogatott szünet következik, mert nagyon jó formában vagyunk. Bízom benne, hogy utána ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. A Szlovák Kupában is jól állunk, és ha bejutunk a döntőbe, hazai pályán harcolhatunk a trófeáért. A bajnokságban is szeretnénk tovább javítani a helyezésünkön” – mondta Szánthó.
Dunaszerdahelyen eközben tömeges megbetegedések nehezítették a felkészülést, így kérdéses volt, milyen állapotban lépnek pályára a játékosok. „Úgy éreztem, a kényszerszünet felfrissítette a csapatot, és fejben is jót tett, viszont kissé kiestünk a ritmusból. A Zsolna folyamatosan játszott. Ez azonban nem kifogás: készültünk, edzettünk, de ma ez kevés volt” – mondta Tuboly Máté.
A DAC játékosa szerint nem játszottak rosszul, de hiányzott a megszokott pontosság. „Nem volt meg bennünk az a minőség, ami jellemző ránk. A gyorsan kapott gól után próbáltunk reagálni, de jött a második is. A szünet után rendeztük a sorokat, és sikerült szépíteni, ami pozitívum. Ilyenkor vagy egyenlítesz, vagy kapsz még egy gólt – sajnos az utóbbi történt. A Zsolna jól és intenzíven futballozott. Összességében a tudásunk alatt teljesítettünk, de nincs okunk szégyenkezni.”
Tuboly közel járt egy látványos gólhoz is, távoli lövése a lécről pattant ki. „Nagyon jól eltaláltam a labdát. Úgy látszik, a héten még dolgozhattam volna rajta egy kicsit, hogy befelé pattanjon… Sajnálom, de próbálkozom tovább, bízom benne, hogy legközelebb bemegy.”
A DAC vezetőedzője, Branislav Fodrek sem kizárólag a betegségekkel magyarázta a vereséget. „A testet nem lehet becsapni: ha valaki egy hétig lázas vagy beteg, idő kell, mire visszanyeri a formáját. Talán ez is közrejátszott a rossz kezdésben. A fiúk mindent megtettek, emiatt nem érheti őket kritika, de nem akarunk kifogásokat keresni. A Zsolna is sűrű programot játszott. Ma inkább fizikai mérkőzés volt, és támadásban túl sok párharcot veszítettünk, valamint sok labdát adtunk el” – értékelt a szakember.
Tuboly Máté Zsolnáról Telkibe utazott, ahol az U21-es válogatott összetartásán vesz részt. „Örülök, hogy ismét válogatott mérkőzések jönnek. Új szövetségi kapitánnyal, Németh Antallal kezdjük a következő időszakot. Előbb Izraellel játszunk felkészülési meccset, majd Ukrajnával selejtezőt. Nem vagyunk könnyű helyzetben a csoportban, de még van esélyünk, hogy elérjünk valamit” – mondta Tuboly.
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
Zilina (Zsolna)–DAC 3–1
Zsolna. Stadión Pod Dubnom, 1810 néző. Vezette: Peter Královic
Zsolna: Badzgon – Minárik, Kasa, Narimanidze – Hranica (Szánthó, 67.), Kácer (Florea, 56.), Adang, Bari – Fasko (Homet, 80.), Roginic (Iľko, 67.), Datko (Bzdyl, 56.). Vezetőedző: Pavol Stano
DAC: Bartels – Blazek (Kapanadze, a szünetben), Kacsaraba (Gueye, 76.), Nemanic, Méndez – Bationo, Tuboly (Corr, a szünetben) – Kmet, Ouro, Lábo (Gruber, 62.) – Ramadan (Udvaros, 87.). Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző: Kácer (7.), Roginic (43.), Homet (84.), ill. Kmet (47.)