Itt az esély: felzárkózhat a DAC a Slovanra

Jól jött a válogatott szünet a DAC számára. A csapat végérvényesen kilábalt a vírusos megbetegedésekből, ráadásul három játékos (Alekszandar Popovics, Giorgi Gagua és Rhyan Modesto) is újra bevethető a hosszabb sérülése után. Szintén pozitívum, hogy a válogatottakból minden játékos egészségesen tért vissza a Mol Akadémiára.

„Örülök, hogy kétszer is pályára léphettem a magyar U21-es válogatottban, ugyanakkor csalódott vagyok, mert mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtünk – mondta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, aki a csapatkapitányi karszalagot is viselte. – A tabellán hat pont a Slovan előnye velünk szemben, és ez a helyzet mindent elmond: győznünk kell, hogy tovább üldözhessük a pozsonyiakat. Megvan a tervünk, hogyan múlhatjuk felül őket. Egy biztos, nem hibázhatunk, nem adhatjuk el a labdát, és a helyzeteinket ki kell használnunk. Bízom benne, hogy a közönségünk segítségével otthon tartjuk a három pontot, és még szebbé tesszük a húsvéti ünnepeket.”

Mint mindig, most is felfokozott az érdeklődés a szombati meccs iránt. A dunaszerdahelyi szurkolók ismét elfoglalják a B-közepet, a vendégek pedig a tilalom ellenére is elutaznak Dunaszerdahelyre. Hogy ez hogyan lehetséges? A Szlovák Labdarúgó-szövetség tragikomikus döntése miatt. A pozsonyi drukkerek kihasználják a szlovák focit irányító szervezet gyengeségét, a joghézagot, amelynek alapján zászlók, klubcímerek nélkül senkinek sem lehet megtiltani, hogy belépjen a stadionba.

A döntés meglehetősen nehéz helyzet elé állította a DAC-ot. Elképzelni is szörnyű, mi történne a lelátón, ha a balhézó pozsonyi drukkerek egy helyen lennének a hazai szurkolókkal, ezért a dunaszerdahelyi vezetőség a rendőrséggel egyeztetve úgy döntött, a kisebbik rosszat választja: megnyit egy szektort, ahol a vendégszurkolók tartózkodhatnak. Mindezt azért, hogy maximálisan kizárják a két szurkolótábor találkozását.

NIKÉ LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ

Szombat

18.00: DAC–Slovan – élőben az NSO-n!

Az élcsoport

1. Slovan 52 pont (25 mérkőzés)

2. Zsolna 46 pont (49–29, 25 mérkőzés)

3. DAC 46 pont (42–24, 24 mérkőzés)

A rájátszás 2. fordulójából elhalasztott Nagyszombat–DAC mérkőzést április 22-én pótolják.