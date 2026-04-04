Itt az esély: felzárkózhat a DAC a Slovanra

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
• Dunaszerdahely
2026.04.04. 09:18
Tuboly Máté (jobbra) elszánt, és úgy érzi, hogy a DAC legyőzheti a tabella élén álló Slovant (Fotó: DAC)
A szlovák élvonal hétvégi slágermeccse a DAC–Slovan rangadó, a dunaszerdahelyiek megőrizhetik az esélyüket a bajnoki címre.

Jól jött a válogatott szünet a DAC számára. A csapat végérvényesen kilábalt a vírusos megbetegedésekből, ráadásul három játékos (Alekszandar Popovics, Giorgi Gagua és Rhyan Modesto) is újra bevethető a hosszabb sérülése után. Szintén pozitívum, hogy a válogatottakból minden játékos egészségesen tért vissza a Mol Akadémiára.

„Örülök, hogy kétszer is pályára léphettem a magyar U21-es válogatottban, ugyanakkor csalódott vagyok, mert mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtünk – mondta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, aki a csapatkapitányi karszalagot is viselte. – A tabellán hat pont a Slovan előnye velünk szemben, és ez a helyzet mindent elmond: győznünk kell, hogy tovább üldözhessük a pozsonyiakat. Megvan a tervünk, hogyan múlhatjuk felül őket. Egy biztos, nem hibázhatunk, nem adhatjuk el a labdát, és a helyzeteinket ki kell használnunk. Bízom benne, hogy a közönségünk segítségével otthon tartjuk a három pontot, és még szebbé tesszük a húsvéti ünnepeket.”

Mint mindig, most is felfokozott az érdeklődés a szombati meccs iránt. A dunaszerdahelyi szurkolók ismét elfoglalják a B-közepet, a vendégek pedig a tilalom ellenére is elutaznak Dunaszerdahelyre. Hogy ez hogyan lehetséges? A Szlovák Labdarúgó-szövetség tragikomikus döntése miatt. A pozsonyi drukkerek kihasználják a szlovák focit irányító szervezet gyengeségét, a joghézagot, amelynek alapján zászlók, klubcímerek nélkül senkinek sem lehet megtiltani, hogy belépjen a stadionba. 

A döntés meglehetősen nehéz helyzet elé állította a DAC-ot. Elképzelni is szörnyű, mi történne a lelátón, ha a balhézó pozsonyi drukkerek egy helyen lennének a hazai szurkolókkal, ezért a dunaszerdahelyi vezetőség a rendőrséggel egyeztetve úgy döntött, a kisebbik rosszat választja: megnyit egy szektort, ahol a vendégszurkolók tartózkodhatnak. Mindezt azért, hogy maximálisan kizárják a két szurkolótábor találkozását. 

NIKÉ LIGA
FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ
Szombat
18.00: DAC–Slovan – élőben az NSO-n!

Az élcsoport
1. Slovan 52 pont (25 mérkőzés)
2. Zsolna 46 pont (49–29, 25 mérkőzés)
3. DAC 46 pont (42–24, 24 mérkőzés)

A rájátszás 2. fordulójából elhalasztott Nagyszombat–DAC mérkőzést április 22-én pótolják.

 

Legfrissebb hírek

Tuboly Máté a DAC–Slovan után: Fejlődnünk kell, nem vagyunk még bajnokcsapat

Minden más foci
16 órája

A Slovan harmadszor is legyőzte a DAC-ot az idényben

Minden más foci
2026.04.04. 19:53

Megállíthatatlan a Kassa a Niké Ligában

Minden más foci
2026.04.04. 18:17

Niké Liga: egy gól kevés volt a Komárom pontszerzéséhez

Minden más foci
2026.03.22. 22:59

A betegséghullám visszavetette a DAC-ot, Szánthó Regő gólpasszával száguld a Zsolna

Minden más foci
2026.03.22. 11:55

Folytatódik a remek kassai sorozat

Minden más foci
2026.03.21. 21:20

Tovább tart a Zsolna remek formája, a DAC-ot is legyőzte

Minden más foci
2026.03.21. 17:20

Debre Viktort köszöntötték Dunaszerdahelyen

Kézilabda
2026.03.16. 11:48
Ezek is érdekelhetik