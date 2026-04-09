Fókuszban a fiatalok: Jurek Gábor a hajrában beállva is bizonyított

Folytatódtak a küzdelmek az NB I-ben a válogatott szünetet követően, s mint minden teljes kört követően, ezúttal is górcső alá vettük az U21-es magyar labdarúgók aktuális bajnoki teljesítményét – lássuk a konkrét számokat!

A forduló a Kisvárda és a tavasszal kiválóan teljesítő ZTE FC összecsapásával kezdődött el, a zalaiak enerváltabb első játékrész után megérdemelten nyertek 2–0-ra. A második gólt látványos csukafejest követően Harangi Aiden szerezte, az amerikai-magyar kettős állampolgár szélső hátvéd ennél jobb NB I-es bemutatkozásról nem is álmodhatott volna – tudósítónk hatos osztályzattal értékelte a teljesítményét, míg az egerszegi csapatátlag 6.33 lett. A vendégek részéről a kapus, Popovics Ilija (4) nem a legjobb mérkőzését játszotta, de a társai sem fogtak ki jó napot (5.2-es átlagos NS-osztályzat). A Paks ellenállhatatlan második félidejével gyakorlatilag a másodosztályba lökte a Kazincbarcikát (5–1). Nagyobb védés híján a hazaiak kapusa, Gyetván Márk 0-s értékelést kapott lapunktól, az ellenfél kapusának, Juhász Bencének (4) annál több védenivalója lett volna, de a rutinos paksi támadók túljártak az eszén. A paksi mezőnyjátékosok csapatátlaga 6.33, míg a barcikaiaké 4.63 lett.

A játéknap utolsó meccsén tettek ki leginkább magukért a fiatalok ebben a fordulóban. Az Újpest és az MTK szórakoztató, 2–2-es döntetlenje alkalmával Bodnár Gergő (5) ezúttal halványabban játszott a megszokott szintjéhez képest, Fenyő Noah (6) már sokadjára a lila-fehér középpálya legjobbja volt, és az ezúttal kezdőként pályára lépő Krajcsovics Ábel (6) is hozta szokásos robbanékony játékát. Nagy párharcokat vívott az MTK ifjú balhátvédjével, Kovács Patrikkal (6), aki a vitathatóan összehozott tizenegyese ellenére is dicséretet érdemel. Csakúgy, mint a tizenegyest értékesítő Molnár Ádin (6) és a mindig lendületesen futballozó Átrok Zalán (6) is, ám végül egy csereként beálló fiatalperces labdarúgóé volt a slusszpoén a mérkőzés végén: a DVTK kölcsönjátékosa, a tavaszi szezonban fontos gólokat szerző Jurek Gábor (7) ügyesen tartotta meg a labdát kis területen a hazai tizenhatoson belül és nagyszerű lövőtechnikával lőtte ki a jobb alsót, pontot mentve ezzel csapatának. A rend kedvéért: tudósítónknál a hazaiak átlagban 5.4-es, míg a vendégek 5.25-ös osztályzatot kaptak.

Vasárnap a DVTK még vezetett a Puskás ellen, de az utolsó percekben elherdálta előnyét (1–2) – tegyük hozzá, hogy a PAFC győztes tizenegyesgólját megelőző szabálytalanság igencsak vitatható volt. Diósgyőri részről Pető Milán (4) erős tavaszi formájától ezúttal elmaradt, és az őszi miskolci nyerőember, Babos Bence (4) sem hozott lendületet a kispadról beszállva, igaz, a többi diósgyőri sem játszott kirobbanó formában (5.33-as csapatátlag) ezúttal sem. A felcsúti együttesből a védelemben Orján Roland és Markgráf Ákos is átlagos (5) teljesítményt nyújtott, viszont a csereként a játékba színt hozó Mondovics Kevin (6) mindenképp dicséretet érdemel, kiemelkedett társai közül (5.45). A forduló rangadóján, a lelkes, jó erőt képviselő DVSC csapott össze a címvédő Ferencvárossal, amely jó iramú meccsen címvédőhöz méltó játékkal nyert 2–0-ra. Madarász Ádám (6) új szerepkörben, jobb oldali szárnyvédőként ügyesen állt helyt, az egyébként a Nemzeti Sportnál is erősre vizsgázó Fradiból (6.22 lett az átlagos ferencvárosi NS-osztályzat). A debrecenieknek sincs okuk szégyenkezni (5.25-ös középértéken zártak), telt ház előtt lelkesen, minden párharcba keményen beleállva játszottak az egész mérkőzésen. Erdélyi Benedeknek (5) volt néhány szép védése, Vajda Botond (6) egyértelműen a hazai védelem legjobbja volt, Szűcs Tamás (6) ezúttal is fáradhatatlanul zakatolt a középpályán. A másik bajnoki álmokat dédelgető zöld-fehér együttes, az ETO, ha nehezen is, de begyűjtötte a három pontot a tavasz egyik meglepetéscsapata, a Szpari ellen (1–0). Bíró Barnabás (5) beugróként ismét jól teljesített, Tóth Rajmund átlagos (5) értékelése ellenére kulcsszereplő lett, ugyanis ő harcolta ki a győztes gólt megelőző tizenegyest – a nyírségiektől nem osztályoztunk fiatal játékost. A győriek csapatátlaga 5.88, a nyíregyháziaké kereken 5-ös volt.

A 28. fordulóban 21 fiatalperces labdarúgót értékelt lapunk, átlagos osztályzatuk 5.38 lett, ami átlagon felülinek számít az idény egészét nézve, ám ezúttal a korosabb magyarok és a légiósok erősebb középértéken zártak (5.52).