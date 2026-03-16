Debre Viktort köszöntötték Dunaszerdahelyen

DUDUCZ TIBOR
• Dunaszerdahely
2026.03.16. 11:48
Debre Viktor (jobbra) átveszi az ajándékot Horváth Zoltántól (Fotó: HC DAC)
DAC Dunaszerdahely Debre Viktor
A szombati dunaszerdahelyi bajnoki női kézilabda-találkozón volt mit ünnepelni: a múltat és a jelent.

A HC DAC Dunaszerdahely először lépett hazai pályára azután, hogy három hete bebiztosította újabb elsőségét a MOL Liga küzdelmeiben. A sárga-kékek bajnokhoz méltó játékkal 41–19-re legyőzték a DHC Plzen csapatát.

Már a mérkőzés előtt különleges pillanatnak lehettek tanúi a dunaszerdahelyi szurkolók: Horváth Zoltán, a HC DAC elnöke köszöntötte a vezetőedzőt, Debre Viktort abból az alkalomból, hogy nemrég ünnepelte a magyar kézilabda az 1986-os svájci világbajnokságon szerzett ezüstérem 40. évfordulóját.

„Debre Viktor a magyar válogatott tagjaként részese volt annak a csapatnak, amely történelmi sikert ért el a svájci világbajnokságon. A tornán nyújtott fantasztikus teljesítménynek köszönhetően a Mocsai Lajos szövetségi kapitány vezette együttes világbajnoki ezüstérmet harcolt ki. Ez az eredmény mind a mai napig a magyar férfikézilabdázás egyik legnagyobb sikere. Ez a diadal egy nagyszerű sportpályafutás kiemelkedő pillanata, amely örökre beírta magát a történelembe. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy klubunk vezetőedzője, Debre Viktor részese volt ennek a felejthetetlen eredménynek. Gratulálunk a jubileumhoz, és köszönjük mindazt, amit klubunkért tett és tesz ma is” – mondta lapunknak Horváth Zoltán, a HC DAC első embere.

Horváth Zoltán a világbajnoki döntő másnapján megjelent Népsport bekeretezett két oldalát adta át Debre Viktornak. A kép alatt a következő szöveg áll: „A HC DAC Dunaszerdahely világbajnoki ezüstérmes edzőjének, Debre Viktornak a vb-döntő 40. évfordulója alkalmából. Büszkék vagyunk rád és köszönünk mindent!”

Az 1986-ban vb-ezüstérmes magyar kézilabda-válogatottat köszöntötték

A sikeredző, Mocsai Lajos szerint a fizikai felkészítés, a technikai kapacitás kiaknázása és a sokoldalú stratégia volt a siker titka.

Debre Viktor: Beírtuk a nevünket a történelemkönyvbe

A magyar férfi kéziválogatott 1986 előtt és azóta sem szerzett érmet semmilyen világversenyen.


 

 

DAC Dunaszerdahely Debre Viktor
