Szerdai sportműsor: PSG–Liverpool, Barca–Atlético Madrid a labdarúgó BL-ben, Kielce–Szeged a kézi BL-ben

ÁPRILIS 8., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: Braga (portugál)–Real Betis (spanyol)

SZERB SZUPERLIGA

30. FORDULÓ

17.00: Topolyai SC–IMT Novi Beograd – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Baszk körverseny

13.40: 3. szakasz (Basauri–Basauri, 152.8 km) (Tv: Eurosport1)

Scheldeprijs

15.45: férfiverseny (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

18.45: Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Nantes (francia)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

NŐI EUROKUPA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

18.00: Törökország–Magyarország, Aksaray (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.00: Surne Bilbao Basket (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 36. FORDULÓ

19.30: Anadolu Efes (török)–Partizan Beograd (szerb)

19.30: Monaco (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1052 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Kairó

9.00: női selejtező

TENISZ

Billie Jane King-kupa

12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras

ATP 1000-es torna, Monte-Carlo

11.00: egyes, 2. és 3. forduló; páros, 2. forduló

Benne 15.30 után: Marozsán Fábián–Hubert Hurkacz (lengyel)

WTA 500-as torna, Linz

12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

Benne 15.00 után: Udvardy Panna–Anhelina Kalinyina (ukrán)

Benne 19.30 után: Gálfi Dalma–Sorana Cirstea (román, 5.)

TOLLASLABDA

Európa-bajnokság, Huelva

Női egyes, 2. forduló (a 16 közé jutásért)

12.30: Kőrösi Ágnes–Kirsty Gilmour (skót, 5.)

14.00: Sándorházi Vivien–Mariana Paiva (portugál)

VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Szerbia

NŐI OB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: One-Eger–FTC-Telekom

AZ 5–6. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18:00: III. Kerületi TVE–Dunaújváros – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/iii-keruleti-torna-es-vivo-egylet/)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Csernoviczki Éva, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Fontos döntést hozott meg a NOB

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A FIFA válaszára várva

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: befejezte az idényt az összes magyar jégkorongcsapat, a magyar kézilabdacsapatok viszont az évad legfontosabb meccsei előtt állnak

12.00: Bajnokok – Portisch Lajos, műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Kolbenheyer Zsuzsa, a jégkorongszövetség elnöke

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Somogyi Zsolt, Szöllősi György

17.00: A BEK/BL-döntők története: 1974

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A törökök ellen vív Eurokupa-mérkőzést női kézilabda-válogatottunk

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Közvetítés a Törökország–Magyarország női kézilabda Eurokupa-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Marosán György

18.45: Közvetítés a Kielce–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Balogh Balázs, szakértő: Marosán György

20.00: A labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseivel foglalkozunk

21.00: Interjúk a női jégkorong-válogatott edzéséről

22.30: Sportvilág