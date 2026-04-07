Szerdai sportműsor: PSG–Liverpool, Barca–Atlético Madrid a labdarúgó BL-ben, Kielce–Szeged a kézi BL-ben
ÁPRILIS 8., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.45: Braga (portugál)–Real Betis (spanyol)
SZERB SZUPERLIGA
30. FORDULÓ
17.00: Topolyai SC–IMT Novi Beograd – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Baszk körverseny
13.40: 3. szakasz (Basauri–Basauri, 152.8 km) (Tv: Eurosport1)
Scheldeprijs
15.45: férfiverseny (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.45: Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Nantes (francia)–GOG (dán) (Tv: Sport1)
NŐI EUROKUPA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
18.00: Törökország–Magyarország, Aksaray (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
20.00: Surne Bilbao Basket (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 36. FORDULÓ
19.30: Anadolu Efes (török)–Partizan Beograd (szerb)
19.30: Monaco (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1052 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Kairó
9.00: női selejtező
TENISZ
Billie Jane King-kupa
12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras
ATP 1000-es torna, Monte-Carlo
11.00: egyes, 2. és 3. forduló; páros, 2. forduló
Benne 15.30 után: Marozsán Fábián–Hubert Hurkacz (lengyel)
WTA 500-as torna, Linz
12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
Benne 15.00 után: Udvardy Panna–Anhelina Kalinyina (ukrán)
Benne 19.30 után: Gálfi Dalma–Sorana Cirstea (román, 5.)
TOLLASLABDA
Európa-bajnokság, Huelva
Női egyes, 2. forduló (a 16 közé jutásért)
12.30: Kőrösi Ágnes–Kirsty Gilmour (skót, 5.)
14.00: Sándorházi Vivien–Mariana Paiva (portugál)
VÍZILABDA
FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)
A-CSOPORT, 3. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Szerbia
NŐI OB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: One-Eger–FTC-Telekom
AZ 5–6. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18:00: III. Kerületi TVE–Dunaújváros – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/iii-keruleti-torna-es-vivo-egylet/)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Ballai Attila, Csernoviczki Éva, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Fontos döntést hozott meg a NOB
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A FIFA válaszára várva
9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: befejezte az idényt az összes magyar jégkorongcsapat, a magyar kézilabdacsapatok viszont az évad legfontosabb meccsei előtt állnak
12.00: Bajnokok – Portisch Lajos, műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Kolbenheyer Zsuzsa, a jégkorongszövetség elnöke
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Somogyi Zsolt, Szöllősi György
17.00: A BEK/BL-döntők története: 1974
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A törökök ellen vív Eurokupa-mérkőzést női kézilabda-válogatottunk
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Közvetítés a Törökország–Magyarország női kézilabda Eurokupa-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Marosán György
18.45: Közvetítés a Kielce–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Balogh Balázs, szakértő: Marosán György
20.00: A labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseivel foglalkozunk
21.00: Interjúk a női jégkorong-válogatott edzéséről
22.30: Sportvilág