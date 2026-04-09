Kun Anna: Remélem, leszek olyan jó, mint voltam

KOVÁCS ERIKA
2026.04.09. 12:55
Kun Anna (Fotó: Földi Imre)
vívás Kun Anna Boczkó Gábor
Bár sohasem élt tiltott szerekkel, vétett a doppingszabályok ellen, így kétéves eltiltást kapott, ám már újra ott van a teremben Kun Anna, s május végén jó eséllyel a nemzetközi körforgásba is visszakapcsolódhat.

A keserű történet keserédesbe is válthat, ezt is szeretné mindenki: a vívás szerelmesei, a sportág vezetői, a szakemberek, s persze maga a főszereplő is – Kun Anna két évnyi eltiltás után újra edzésbe állt. 

A tatai párbajtőröző pályafutása 2024 májusában feneklett meg: a holléti nyilvántartás kitöltése minden sportolóra nézve kötelező, egy éven belül kétszer lehet hibázni, vagyis nem a megadott helyen tartózkodni, a harmadik azonban már doppingvétségnek minősül, s eltiltással jár. 

Kun Anna a párizsi olimpia előtt tulajdonképpen úgy nyerte meg a budapesti Grand Prix-viadalt (a döntőben Muhari Esztert győzte le), hogy tudta, hibázott, s jó ideig az lesz az utolsó versenye – már ha egyáltalán lesz folytatás…

Aztán januárban „üzent”, mégpedig azt, hogy visszatér a vívóterembe, márciustól pedig el is kezdte az edzéseket. 

„Sokat tanultam ebben a két évben, amelyik persze teljesen más is volt, mint a korábbi életem – nyilatkozta a honi szövetség magazinműsorának. – Átértékelődtek bennem a dolgok, már teljesen másként nézek a vívásra, a sportra, s úgy gondolom, kiváltságot jelent sportolni. Ebből szeretnék erőt meríteni, s úgy remélem, hasznot is képes leszek húzni belőle.”

Kun Anna nem tagadja, két éve ilyenkor tele volt haraggal, de mára az akkori keserű érzéseket maga mögött hagyta, s egy derűs, jókedvű sportoló kezdte el újra az edzéseken. Egy olyan párbajtőrvívó, aki ugyan eltiltásakor a világranglista harmadik helyén állt, azt, hogy mire számíthat a pástokon (és mi mire számíthatunk), még nem igazán tudja:

„Ez még számomra is kérdés… Azt remélem, hogy legalább olyan vívóra, mint amilyen voltam, vagy még jobbra. Szeretném megmutatni magamnak, és annak a sok embernek, aki mellettem és mögöttem állt ebben az időszakban, mire vagyok képes, s remélem, hogy ez eredményekben is megmutatkozik. Valóban folyamatosan vigyorgok az edzéseken, de ez még lehet a kezdeti fellángolás, az újrakezdés érzése is, bár azt hiszem, ezentúl ez lesz rám a jellemző, hiszen már tényleg úgy vagyok vele, hogy másként kell ezt felfogni, ez egy lehetőség a számomra, a vívás, a sportolás igazából élvezet. Arra azért természetesen én is kíváncsi vagyok, mit tudok, hol tartok, s várom azt az érzést is, vajon milyen lesz ezután.”

Amikor eldöntötte, visszatér, nem titkolta, a lehető legmagasabbra helyezi a lécet maga előtt. 

„Nem leszek türelmetlen, a végső cél nem lehet más, mint a sikeres Los Angeles-i olimpia” – árulta el Plásztán Attila tanítványa.

Két éve, 2024 májusában érkezett meg az ítélet: a szigorú felelősségen alapuló holléti nyilvántartás szolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt Kun Annát két évre eltiltották – az óra 2024. május 10. napjától „ketyeg(ett)”. 

Boczkó Gábor szövetségi kapitány mindvégig bízott Kun Anna visszatérésében, nem véletlenül, hiszen klasszis vívót veszített a honi sportág akkor. Szerencsére csak átmenetileg. 

„Anna március 10-e óta edzhet újra, versenyen pedig május 10-e után indulhat, meglátjuk, milyen formában lesz, de valószínűleg a párizsi világkupa-viadalon már ott lesz a páston – mondta el lapunknak a kapitány. – Az már az első edzéseken látszott, hogy Annának technikai problémái nincsenek, a legfontosabb, hogy fizikailag is beleerősödjön a vívásba, ehhez sok edzésre van szüksége, hiszen azt tudjuk, hogy például egy hosszabb sérülés után mindig ezeket az »üzemórákat« a legnehezebb visszaszerezni. De nincs kétségem afelől, hogy Anna képes lesz erre.”

A világkupaversenyeken egy ország 12 vívót nevezhet (ha nem rendező, mert akkor ez a létszám húszra emelkedik), ez a magyar válogatási szabályok szerint azt jelenti, hogy nyolcan utazhatnak az adott viadalra a hazai ranglista alapján, míg négy indulót az adott fegyvernem vezetőedzője jelölhet – itt kaphat lehetőséget Kun Anna. 

A visszatérő párbajtőrvívó számára tehát május végén jöhet el az alkalom arra, hogy nemzetközi versenyen is visszatérjen a pástokra, addig viszont a fegyvernem képviselői még két Grand Prix-viadalon találkoznak, köztük jövő hétvégén a budapestin, amelyet a háborús konfliktus miatt kellett márciusról elhalasztani, s amely a változás okán új helyszínt is kapott: a BOK-csarnok helyett a Papp László Budapest Sportarénában kerül sor a versenyre. 

A kapitány bizalma töretlen

 

 

Legfrissebb hírek

Vívás: Horváth Lotti megvédte címét, másodszor is világbajnok!

Utánpótlássport
6 órája

Vívás: a párbajtőröző Horváth Lotti ötödik a junior-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 10:46

Vívás: nem jártak közel tőrözőink a vb-éremhez Rióban

Utánpótlássport
2026.04.07. 15:50

Vívás: a női tőrcsapat 6., a férfi 10. a junior-vb-n

Utánpótlássport
2026.04.07. 09:15

Vívás: a legjobb 32 volt a végállomás a kadét törőzőknek a vb-n

Utánpótlássport
2026.04.05. 21:18

Vívás: nem csillogtak junior tőrözőink a vb-n

Utánpótlássport
2026.04.05. 09:03

Vívás: csapatban végül összejött a vb-érem a korosztályos kardozóknak

Utánpótlássport
2026.04.04. 14:16

Vívás: bronzérmes a junior-vb-n a női kardcsapat

Utánpótlássport
2026.04.04. 08:41
Ezek is érdekelhetik