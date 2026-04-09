Kun Anna: Remélem, leszek olyan jó, mint voltam

A keserű történet keserédesbe is válthat, ezt is szeretné mindenki: a vívás szerelmesei, a sportág vezetői, a szakemberek, s persze maga a főszereplő is – Kun Anna két évnyi eltiltás után újra edzésbe állt.

A tatai párbajtőröző pályafutása 2024 májusában feneklett meg: a holléti nyilvántartás kitöltése minden sportolóra nézve kötelező, egy éven belül kétszer lehet hibázni, vagyis nem a megadott helyen tartózkodni, a harmadik azonban már doppingvétségnek minősül, s eltiltással jár.

Kun Anna a párizsi olimpia előtt tulajdonképpen úgy nyerte meg a budapesti Grand Prix-viadalt (a döntőben Muhari Esztert győzte le), hogy tudta, hibázott, s jó ideig az lesz az utolsó versenye – már ha egyáltalán lesz folytatás…

Aztán januárban „üzent”, mégpedig azt, hogy visszatér a vívóterembe, márciustól pedig el is kezdte az edzéseket.

„Sokat tanultam ebben a két évben, amelyik persze teljesen más is volt, mint a korábbi életem – nyilatkozta a honi szövetség magazinműsorának. – Átértékelődtek bennem a dolgok, már teljesen másként nézek a vívásra, a sportra, s úgy gondolom, kiváltságot jelent sportolni. Ebből szeretnék erőt meríteni, s úgy remélem, hasznot is képes leszek húzni belőle.”

Kun Anna nem tagadja, két éve ilyenkor tele volt haraggal, de mára az akkori keserű érzéseket maga mögött hagyta, s egy derűs, jókedvű sportoló kezdte el újra az edzéseken. Egy olyan párbajtőrvívó, aki ugyan eltiltásakor a világranglista harmadik helyén állt, azt, hogy mire számíthat a pástokon (és mi mire számíthatunk), még nem igazán tudja:

„Ez még számomra is kérdés… Azt remélem, hogy legalább olyan vívóra, mint amilyen voltam, vagy még jobbra. Szeretném megmutatni magamnak, és annak a sok embernek, aki mellettem és mögöttem állt ebben az időszakban, mire vagyok képes, s remélem, hogy ez eredményekben is megmutatkozik. Valóban folyamatosan vigyorgok az edzéseken, de ez még lehet a kezdeti fellángolás, az újrakezdés érzése is, bár azt hiszem, ezentúl ez lesz rám a jellemző, hiszen már tényleg úgy vagyok vele, hogy másként kell ezt felfogni, ez egy lehetőség a számomra, a vívás, a sportolás igazából élvezet. Arra azért természetesen én is kíváncsi vagyok, mit tudok, hol tartok, s várom azt az érzést is, vajon milyen lesz ezután.”

Amikor eldöntötte, visszatér, nem titkolta, a lehető legmagasabbra helyezi a lécet maga előtt.

„Nem leszek türelmetlen, a végső cél nem lehet más, mint a sikeres Los Angeles-i olimpia” – árulta el Plásztán Attila tanítványa.